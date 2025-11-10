Ve Zlíně hoří střední pedagogická škola

Obyvatele zlínského sídliště Jižní Svahy vyděsil v pondělí večer rozsáhlý požár, který zachvátil střechu Střední pedagogické a sociální školy.
Objekt školy, který navštěvuje zhruba tři sta studentů, byl zasažen plameny po skončení vyučování. Na místo okamžitě vyrazilo pět jednotek hasičů.
Požár vypukl před 18. hodinou a primárním cílem hasičů bylo zabránit rozšíření ohně na vedlejší rozsáhlý objekt 17. Základní školy Křiby. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková pro Novinky potvrdila, že riziko šíření požáru na sousední budovu bylo reálné, a proto bylo zastavení jeho postupu nejvyšší prioritou.
Ředitelka Střední pedagogické a sociální školy Alena Kulíšková Novinkám potvrdila, že v době vypuknutí požáru byla budova s největší pravděpodobností prázdná. Ačkoliv tělocvičnu si zde každé pondělí večer pronajímají cvičenci, ti stihli objekt včas opustit.
Všichni lidé, včetně školníka, byli v bezpečí venku. Ředitelka zároveň potvrdila, že střecha budovy v současné době prochází rekonstrukcí. Zatím však není jasné, zda tyto stavební práce s požárem nějak souvisely.
Před pár dny se našlo řešení ve vleklé a ostudné kauze jedné ze špičkových francouzských biatlonistek Julie Simonové. Ta byla dříve obviněna z toho, že opakovaně použila bankovní karty své reprezentační kolegyně Justine Braisazové-Bouchetové a i týmové fyzioterapeutky, přičemž celkově je měla takovýmto způsobem okrást o 2400 eur. K této krádeži se již koncem října sama závodnice přiznala a soud tak rozhodl v tomto případě o následujícím trestu – tříměsíční podmínka a pokuta ve výši 15 000 eur.
Zdroj: David Holub