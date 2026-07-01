Vláda dál háže Pavlovi klacky pod nohy. Nedala mu mandát a sama rozhodla, kdo s ním poletí do Ankary

Ministerstvo zahraničních věcí stanovilo podmínky pro účast prezidenta Petra Pavla na nadcházejícím červencovém summitu NATO v Ankaře. Resort hlavě státu akreditoval doprovod čtyř lidí, z čehož tři pozice připadají na ochránce a pouze jedna na zaměstnance prezidentské kanceláře.
Pavel v rozhovoru pro Deník.cz potvrdil, že Hrad neměl možnost konkrétního spolupracovníka vybrat, jelikož jeho jméno určila přímo vláda, což označil za bezprecedentní chování. Prezidentská kancelář přitom původně požadovala minimalistický sedmčlenný tým složený z pracovníků zahraničního odboru, protokolu a komunikace. Podle Pavla jsou tři přidělení ochránci zbyteční, protože by mu stačil pouze jeden člověk.
Prezident navíc od vlády neobdržel mandát schválený pro tento summit Aliance, což si vysvětluje očekáváním kabinetu, že jej nebude na nic potřebovat. V souvislosti s přípravami na cestu Pavel uvedl, že premiérovi Andreji Babišovi opakovaně nabízel osobní schůzku, naposledy formou úterního dopisu, předseda vlády však na návrhy nereagoval s odkazem na to, že vše je již rozhodnuto.
Za absurdní označil prezident také debatu o dopravě, kdy prosazoval, aby společná delegace letěla pouze jedním letadlem namísto dvou, což by zároveň poskytlo příležitost k vzájemnému rozhovoru.
Celému sporu předcházelo rozhodnutí vlády nezařadit prezidenta do delegace, kvůli čemuž Pavel podal kompetenční žalobu a Ústavní soud následně předběžným opatřením uložil kabinetu povinnost hlavě státu účast zajistit. Ministr zahraničí Petr Macinka následně v pátek prezidenta s doprovodem do delegace doplnil a vláda v pondělí schválila pro jeho cestu samostatný letoun.
Přestože podle protokolárních pravidel by měl delegaci vést prezident, kabinet rozhodl, že jejím vedoucím bude premiér Babiš. Pavel toto rozhodnutí sice nepovažuje za správné, ale bere ho jako realitu s tím, že jeho povinností je reprezentovat Českou republiku navenek, přičemž nechtěl odhadovat, jak se k tomuto rozporu se zvyklostmi postaví hostitelské Turecko a samotné NATO.
Vláda sice účast prezidenta Pavla na červencovém summitu NATO v Turecku potvrdila, avšak trvá na tom, že v čele delegace stane premiér. Andrej Babiš po jednání kabinetu prohlásil, že by hlava státu mohla ukázat velkorysost a na své účasti netrvat, přičemž pokračování tohoto sporu podle něj není v zájmu České republiky. Prezident navíc nepoletí společně s členy vlády, ale bude muset využít jiný vládní speciál.
Premiér zároveň dodal, že ministr zahraničí Petr Macinka již minulý pátek na základě předběžného opatření doplnil Pavla i jeho doprovod na seznam delegace, čímž vláda rozhodnutí Ústavního soudu vyhověla, přesto se Babiš stále pokouší hlavu státu přesvědčit, aby si cestu do Ankary ještě rozmyslela.
Pavel následně v pondělním živém vysílání na svém facebookovém profilu odmítl výzvu premiéra Andreje Babiše, aby projevil velkorysost a neúčastnil se nadcházejícího summitu NATO v Ankaře.
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