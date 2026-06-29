Vláda jedná v rozporu s rozhodnutím ÚS, výzvu k neodjetí do Ankary nemohu splnit, řekl Pavel

Způsob, jakým se vláda staví k účasti prezidenta na nadcházejícím summitu NATO v Turecku, je podle Petra Pavla v rozporu s rozhodnutím Ústavního soudu. Hlava státu zdůraznila, že soud uložil kabinetu nejen povinnost zřídit potřebnou akreditaci, ale také se zdržet jakéhokoli jednání, které by účast prezidenta a jeho doprovodu bránilo nebo ji ztěžovalo.
Podle Pavla by se mělo postupovat podle dosavadních zvyklostí, dokud soud ve věci definitivně nerozhodne. To znamená, aby měl prezident možnost zastupovat Českou republiku jako vedoucí národní delegace jak na neformální večeři lídrů, tak na následném jednání Severoatlantické rady, stejně jako tomu bylo v minulosti.
Prezident vnímá snahu vlády prezentovat vlastní politiku v komplikované mezinárodní situaci, a proto premiérovi Andreji Babišovi opakovaně nabízí kompromisní řešení pro zajištění civilizovaného průběhu jednání. Podle tohoto návrhu by si předseda vlády vybral jedno ze dvou vrcholných jednání státníků na summitu a druhé by pak absolvoval prezident.
I přes nevstřícné kroky ze strany kabinetu vyjádřil Pavel připravenost hledat řešení a vyzval premiéra k dialogu o uspořádání celé delegace v zájmu zachování důstojné reprezentace země v Ankaře.
Vláda sice účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Turecku potvrdila, avšak trvá na tom, že v čele delegace stane premiér. Andrej Babiš po jednání kabinetu prohlásil, že by hlava státu mohla ukázat velkorysost a na své účasti netrvat, přičemž pokračování tohoto sporu podle něj není v zájmu České republiky. Prezident navíc nepoletí společně s členy vlády, ale bude muset využít jiný vládní speciál.
Premiér zároveň dodal, že ministr zahraničí Petr Macinka již minulý pátek na základě předběžného opatření doplnil Pavla i jeho doprovod na seznam delegace, čímž vláda rozhodnutí Ústavního soudu vyhověla, přesto se Babiš stále pokouší hlavu státu přesvědčit, aby si cestu do Ankary ještě rozmyslela.
Pavel následně v pondělním živém vysílání na svém facebookovém profilu odmítl výzvu premiéra Andreje Babiše, aby projevil velkorysost a neúčastnil se nadcházejícího summitu NATO v Ankaře.
Hlava státu zdůraznila, že výkon prezidentských pravomocí není otázkou osobní libovůle, nýbrž pracovní povinností, kterou jako nejvyšší ústavní činitel nemůže ignorovat. Z tohoto důvodu považuje Babišovu žádost za nesplnitelnou.
Podle Pavlova vyjádření bylo podání kompetenční žaloby i žádosti o předběžné opatření k Ústavnímu soudu nezbytným krokem k tomu, aby on i budoucí hlavy státu mohli řádně vykonávat svůj mandát. Prezident striktně odmítl, že by spor s vládním kabinetem měl osobní podtext, a označil jej za zásadní záležitost principu.
Cílem právních kroků je podle něj zajistit důstojné zastupování České republiky navenek v souladu se zavedenými pravidly, aby země působila jako důvěryhodný partner a nevytvářela dojem státu, kde si ústavní instituce jednají bez ohledu na řád.
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