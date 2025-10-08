Z rozpočtu ani koruna Ukrajině, oznámil Babiš. Vyhlásil rozpočtovou paralýzu, Česko prý nemá peníze

Libor Novák

8. října 2025 16:01

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Pravděpodobný budoucí premiér a předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, ve středu po jednání poslaneckého klubu oznámil zásadní změnu v postoji k financování obrany Ukrajiny. Prohlásil, že pokud bude jeho hnutí součástí vlády, nebude posílat z českého státního rozpočtu peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu k obraně před ruskou agresí.

Babiš své rozhodnutí vysvětlil tím, že Česko již posílá 60 miliard korun do Evropy, odkud se pomoc Ukrajině realizuje. „My z našeho rozpočtu nebudeme dávat Ukrajině ani korunu,“ řekl Babiš s tím, že „nemáme peníze pro Českou republiku“. Dříve se podle něj pomáhalo Ukrajině přímo, ale nyní se bude pomoc realizovat skrze Evropskou unii.

Předseda hnutí ANO potvrdil, že nemá problém s tím, aby tuzemské zbrojovky i nadále vyvážely zbraně na Ukrajinu v rámci komerčních smluv. Ostře se však vyjádřil k muniční iniciativě, která zajišťovala dodávky dělostřelecké munice.

Iniciativa prý byla sice „fajn“, ale měla se podle něj dělat přímo členskými státy NATO. Dále kritizoval, že na ní „soukromý subjekt vydělal desítky miliard na úkor Ukrajinců“.

Babiš současně spustil ostrou kritiku návrhu státního rozpočtu na příští rok, který připravila končící vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Dramaticky prohlásil, že „nejsou peníze, nastala rozpočtová paralýza“. Opakovaně obvinil dosluhující kabinet, že „tahle vláda přivedla zemi na buben“.

Slova o nedostatku financí podpořila i pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová. Ta uvedla, že reálný deficit veřejných financí pro rok 2026 je vyšší, než jaký předložil končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Babiš už dříve připustil, že jeho vláda by mohla mít vyšší schodek rozpočtu, aby zajistila dostatek peněz na důležité projekty.

Na dokončení již započatých dopravních projektů chybí podle zástupců hnutí ANO až 38 miliard korun, což přiznal i končící ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Kupka však odmítl, že by se kvůli tomuto nedostatku měly projekty zastavovat.

Babiš také označil za špatný a plný manipulací celý návrh rozpočtu. Uvedl, že jeho budoucí vládě zkomplikuje život a bude nutné jej změnit. Kritice neunikl ani zákon o rozpočtové odpovědnosti, který zkomplikuje život budoucí vládě.

Babiš tvrdí, že zákon prosazovaný Zbynkem Stanjurou, kterého nazval „nejméně zodpovědným ministrem financí“, byl připraven schválně a „udělali zle všem spoluobčanům“. Stanjura přitom v dubnu obhajoval zakotvení rozpočtové odpovědnosti, kterou chtěl dokonce prosadit přímo do Ústavy, jako klíčový princip pro stávající i budoucí generace. Babiš ale trvá na tom, že zákon musí být změněn.

před 29 minutami

před 1 hodinou

Tomio Okamura

Okamura připravil SPD o ministerstvo vnitra

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v úterý prohlásil, že pokud by jeho hnutí získalo v nové vládě ministerstvo vnitra, usiloval by o odvolání současného policejního prezidenta Martina Vondráška. Tím své hnutí připravil o možnost zastávat tento resort. Uvedla to Česká televize s tím, že pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš (ANO) nabídne SPD místo vnitra vedení resortu obrany, právě kvůli výrokům Okamury.

před 2 hodinami

Nobelova cena je ocenění každoročně udělované za zásadní vědecký výzkum, technické objevy či za přínos lidské společnosti. Ocenění se uděluje ve Stockholmu.

Nobelovu cenu za chemii získali vědci za molekulární architekturu. Otevírá cestu k řešení ekologických problémů

Ocenění v oblasti chemie za rok 2025 získali tři vědci, jejichž průkopnická práce v oblasti molekulární architektury otevírá cestu k řešení některých největších ekologických problémů naší planety. Japonský profesor Susumu Kitagawa, australský profesor Richard Robson a americký profesor Omar M. Yaghi si rozdělí finanční odměnu ve výši 11 milionů švédských korun (přibližně 872 tisíc liber).

před 3 hodinami

Ilustrační foto

Česko rozhodně není rusofobní zemí, píše po volbách ruský tisk. "Opomíjí" přitom zásadní skutečnosti

Česká republika podle Ruska "rozhodně není" rusofobní zemí. Uvedl to ruský deník Vzglyad s tím, že se tato skutečnost ukázala v posledních letech a potvrzují ji i nedávné parlamentní volby. "Končící protiruská vláda premiéra Petra Fialy prohrála, jelikož se její radikálně protiruské chování ukázalo být anomálií, která neodpovídala skutečné náladě české společnosti. Země není prorusky orientovaná a rusofobové nebo dokonce jen silní euroatlantisté nemají v Česku udržitelnou většinu," píše dále ruský tisk, který pomíjí jak postoj současných stran k muniční iniciativě, tak i průzkumy, podle kterých lidé v Česku dlouhodobě většinově vyjadřují podporu Ukrajině.

před 3 hodinami

SPD

Česko na hraně: Pokud Babiš otevře dveře polofašistům, vydáme se cestou k rozkladu demokracie

Andrej Babiš stojí před klíčovým rozhodnutím, které určí, zda Česká republika zůstane pevnou součástí demokratického Západu, nebo se začne propadat do šedé zóny autoritářských režimů po vzoru Slovenska a Maďarska. Jeho touha po moci je však tak silná, že hrozí spojenectví s polofašisty a nacionalistickými extremisty, kteří své falešné vlastenectví staví na obdivu k Vladimiru Putinovi. Tito lidé, napojení na kremelské struktury a proruské dezinformační kanály, nehájí českou suverenitu, ale své osobní ambice a mocenské sny. Jejich účast na vládě by znamenala otevřené ohrožení demokracie i důvěryhodnosti země.

před 3 hodinami

Facebook Sébastien Lecornu

Jak odvrátit politickou krizi? Lecornu se na poslední chvíli snaží uchránit Francii od předčasných voleb

Končící francouzský premiér Sébastien Lecornu vyjádřil opatrný optimismus ohledně schválení rozpočtu do konce roku, což by mohlo odvrátit další předčasné volby a prohlubování politické krize v zemi. Uvedl, že jeho rozhovory s lídry politických stran odhalily „vůli“ k dosažení dohody, což podle něj snižuje pravděpodobnost rozpuštění parlamentu. Své závěry má doručit prezidentu Emmanuelu Macronovi ještě dnes, ve středu.

před 4 hodinami

Gaza

V Pásmu Gazy už se nežije, ale bojuje o přežití. Lidé už ztratili naději

Za dva roky války v Gaze zemřelo přes 67 000 Palestinců a dalších více než 169 000 utrpělo zranění, což znamená, že každý devátý člověk, který v Gaze žil před válkou, je dnes mrtev nebo zraněn. Informovalo o tom v úterý Ministerstvo zdravotnictví v Gaze. Obyvatelstvo čelí šířícímu se hladomoru, který je označován jako „vytvořený člověkem“, přičemž většina lidí přišla o domovy a živobytí. Mnozí ztratili také veškerou naději, a to navzdory probíhajícím nepřímým rozhovorům o příměří mezi Izraelem a Hamásem v Egyptě.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Ursula von der Leyenová Prohlédněte si galerii

Znepokojivý přístup Evropy: Ví, že Rusko je problém a nic s tím nedokáže udělat

Evropská unie čelí narůstající hybridní válce ze strany Ruska, avšak nedokáže se shodnout na společné strategii, jak na tuto hrozbu reagovat. Znepokojivý dojem zanechal summit v Kodani, který měl upevnit konsenzus ohledně evropského přezbrojení. Místo toho se z něj stala trapná přehlídka politických rozbrojů, které brání vytvoření ucelené obranné politiky Evropy, píše The Guardian.

před 7 hodinami

Chicago

Trump povolal do Chicaga Národní gardu

Příjezd Texaské národní gardy do oblasti Chicaga znamená další eskalaci tvrdého postupu prezidenta Donalda Trumpa vůči tomuto městu. V Chicagu už v uplynulých týdnech došlo k zesílení imigračních opatření a také k rostoucímu počtu násilných střetů. Ty se odehrály například na předměstí Broadview, kde byly bezpečnostní složky zachyceny, jak proti demonstrantům používají slzný a pepřový plyn.

před 8 hodinami

Zbyněk Stanjura

S Fialou skončí i Stanjura. Kdo povede ODS a co bude se Spolu?

Premiér a předseda Občanské demokratické strany (ODS) Petr Fiala, který v úterý oznámil spolustraníkům, že na příštím kongresu strany už nebude usilovat o pozici předsedy, není jediným, kdo ve vedení strany končí. O další kandidaturu se už nebude ucházet ani první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura. Vyvstává tak otázka, kdo stranu od příštího roku povede, a v kuloárech padá řada jmen.

před 9 hodinami

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Vypište volby, nebo rezignujte. Tlak na Macrona roste

Francouzský prezident Emmanuel Macron čelí silnému tlaku, aby vypsal předčasné parlamentní volby nebo rezignoval. K opozičním hlasům se přidávají i jeho bývalí spojenci, kteří požadují, aby Macron okamžitě jednal a ukončil prohlubující se politickou krizi. Jedná se o jedno z nejhorších období politického chaosu ve Francii od vzniku Páté republiky v roce 1958.

včera

Lodní doprava, ilustrační foto

Politico: Ruská flotila znečišťující evropská moře navzdory sankcím je ukázka neschopnosti EU

Ruská „stínová flotila“ tankerů, která obchází západní sankce, nadále znečišťuje evropská moře úniky ropy. Tyto incidenty poukazují na neschopnost Evropy účinně omezit plavidla napojená na Moskvu. Společné vyšetřování organizace SourceMaterial a Politico odhalilo, že nejméně pět tankerů z této flotily pokračovalo v plavbě evropskými vodami, i když za sebou zanechaly ropné skvrny. Dvě z těchto lodí byly individuálně sankcionovány Spojeným královstvím ještě před incidenty. 

včera

včera

včera

Petr Pavel

Prezident teď musí využít všechny své ústavní pravomoci a stát se morálním kompasem. I pro Babiše

Prezident republiky Petr Pavel se nachází v situaci, která může na dlouhé roky vymezit směřování české politiky. Rozhodnutí o tom, komu svěří pověření k sestavení vlády, není pouhým formálním gestem. V sázce je kromě obsazení Strakovy akademie také to, zda se Česká republika vydá cestou umírněné stability, nebo sklouzne k experimentu s nevyzpytatelnou koalicí, v níž by politická racionalita ustoupila ideologickému chaosu.

včera

včera

včera

Thunbergová se hádá s Trumpem. Poslala ho, aby se nechal vyšetřit

Švédská aktivistka Greta Thunbergová reagovala na poznámku Donalda Trumpa o jejích problémech se zvládáním hněvu a naznačila, že by to mohl být spíše americký prezident, kdo potřebuje pomoc s krocením svého temperamentu. 

