Z rozpočtu ani koruna Ukrajině, oznámil Babiš. Vyhlásil rozpočtovou paralýzu, Česko prý nemá peníze

Pravděpodobný budoucí premiér a předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, ve středu po jednání poslaneckého klubu oznámil zásadní změnu v postoji k financování obrany Ukrajiny. Prohlásil, že pokud bude jeho hnutí součástí vlády, nebude posílat z českého státního rozpočtu peníze na nákup zbraní pro Ukrajinu k obraně před ruskou agresí.
Babiš své rozhodnutí vysvětlil tím, že Česko již posílá 60 miliard korun do Evropy, odkud se pomoc Ukrajině realizuje. „My z našeho rozpočtu nebudeme dávat Ukrajině ani korunu,“ řekl Babiš s tím, že „nemáme peníze pro Českou republiku“. Dříve se podle něj pomáhalo Ukrajině přímo, ale nyní se bude pomoc realizovat skrze Evropskou unii.
Předseda hnutí ANO potvrdil, že nemá problém s tím, aby tuzemské zbrojovky i nadále vyvážely zbraně na Ukrajinu v rámci komerčních smluv. Ostře se však vyjádřil k muniční iniciativě, která zajišťovala dodávky dělostřelecké munice.
Iniciativa prý byla sice „fajn“, ale měla se podle něj dělat přímo členskými státy NATO. Dále kritizoval, že na ní „soukromý subjekt vydělal desítky miliard na úkor Ukrajinců“.
Babiš současně spustil ostrou kritiku návrhu státního rozpočtu na příští rok, který připravila končící vláda premiéra Petra Fialy (ODS). Dramaticky prohlásil, že „nejsou peníze, nastala rozpočtová paralýza“. Opakovaně obvinil dosluhující kabinet, že „tahle vláda přivedla zemi na buben“.
Slova o nedostatku financí podpořila i pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová. Ta uvedla, že reálný deficit veřejných financí pro rok 2026 je vyšší, než jaký předložil končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Babiš už dříve připustil, že jeho vláda by mohla mít vyšší schodek rozpočtu, aby zajistila dostatek peněz na důležité projekty.
Na dokončení již započatých dopravních projektů chybí podle zástupců hnutí ANO až 38 miliard korun, což přiznal i končící ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Kupka však odmítl, že by se kvůli tomuto nedostatku měly projekty zastavovat.
Babiš také označil za špatný a plný manipulací celý návrh rozpočtu. Uvedl, že jeho budoucí vládě zkomplikuje život a bude nutné jej změnit. Kritice neunikl ani zákon o rozpočtové odpovědnosti, který zkomplikuje život budoucí vládě.
Babiš tvrdí, že zákon prosazovaný Zbynkem Stanjurou, kterého nazval „nejméně zodpovědným ministrem financí“, byl připraven schválně a „udělali zle všem spoluobčanům“. Stanjura přitom v dubnu obhajoval zakotvení rozpočtové odpovědnosti, kterou chtěl dokonce prosadit přímo do Ústavy, jako klíčový princip pro stávající i budoucí generace. Babiš ale trvá na tom, že zákon musí být změněn.
Související
Babiš otočil. Už neusiluje o zrušení české muniční iniciativy
Babiš poprvé veřejně okomentoval jednání o vzniku vlády
Andrej Babiš , hnutí ANO , volby do Poslanecké sněmovny 2025
Aktuálně se děje
před 29 minutami
Z rozpočtu ani koruna Ukrajině, oznámil Babiš. Vyhlásil rozpočtovou paralýzu, Česko prý nemá peníze
před 1 hodinou
Okamura připravil SPD o ministerstvo vnitra
před 2 hodinami
Nobelovu cenu za chemii získali vědci za molekulární architekturu. Otevírá cestu k řešení ekologických problémů
před 3 hodinami
Česko rozhodně není rusofobní zemí, píše po volbách ruský tisk. "Opomíjí" přitom zásadní skutečnosti
před 3 hodinami
Česko na hraně: Pokud Babiš otevře dveře polofašistům, vydáme se cestou k rozkladu demokracie
před 3 hodinami
Jak odvrátit politickou krizi? Lecornu se na poslední chvíli snaží uchránit Francii od předčasných voleb
před 4 hodinami
V Pásmu Gazy už se nežije, ale bojuje o přežití. Lidé už ztratili naději
před 5 hodinami
SPD dopravu a zemědělství, Motoristé zahraničí a kulturu. Začíná se rýsovat podoba nové vlády
před 6 hodinami
Znepokojivý přístup Evropy: Ví, že Rusko je problém a nic s tím nedokáže udělat
před 7 hodinami
Trump povolal do Chicaga Národní gardu
před 8 hodinami
S Fialou skončí i Stanjura. Kdo povede ODS a co bude se Spolu?
před 9 hodinami
Počasí bude během víkendu typicky podzimní
včera
Vypište volby, nebo rezignujte. Tlak na Macrona roste
včera
Politico: Ruská flotila znečišťující evropská moře navzdory sankcím je ukázka neschopnosti EU
včera
Šéf ODS Petr Fiala skončí. Už nebude kandidovat na předsedu strany
včera
Severokorejští hackeři dotují Pchjongjang. Krádeže kryptoměn tvoří nemalou část HDP KLDR
včera
Prezident teď musí využít všechny své ústavní pravomoci a stát se morálním kompasem. I pro Babiše
včera
Okamura chce vnitro, aby mohl vyměnit policejního prezidenta. Má s ním osobní spor
včera
Ukrajina v problémech: Trpí nedostatkem pěchoty, jen stěží drží obranu
včera
Thunbergová se hádá s Trumpem. Poslala ho, aby se nechal vyšetřit
Švédská aktivistka Greta Thunbergová reagovala na poznámku Donalda Trumpa o jejích problémech se zvládáním hněvu a naznačila, že by to mohl být spíše americký prezident, kdo potřebuje pomoc s krocením svého temperamentu.
Zdroj: Libor Novák