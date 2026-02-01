Za milion podpisů se sejdeme na Letné, slíbil Minář na demonstraci na podporu Pavla

Petiční výzva s názvem „Stojíme za prezidentem“, kterou organizuje spolek Milion chvilek pro demokracii, se stala duchovním pilířem současné vlny občanského odporu. Během pouhých několika dní se k tomuto dokumentu připojily statisíce občanů, což potvrzuje mimořádnou úroveň společenské mobilizace. Samotný prezident Petr Pavel již v neděli v poledne skrze média vyjádřil poděkování všem lidem, kteří se rozhodli dorazit na jeho podporu do Prahy i dalších měst po celé zemi.
V neděli kolem čtvrté hodiny odpoledne počet signatářů pod výzvou přesáhl hranici 610 tisíc. Enormní zájem veřejnosti se projevil i technickými problémy, kdy webové stránky s peticí pod náporem návštěvníků po třetí hodině chvílemi vypadávaly a byly zcela nedostupné. Spolek má s iniciativou ambiciózní cíle a doufá, že se mu podaří nasbírat celkem milion podpisů, což by mělo vyústit v uspořádání celonárodního srazu na pražské Letné.
Takové masové shromáždění by mělo sloužit jako srozumitelný vzkaz současné vládní koalici. Organizátoři chtějí dát jasně najevo, že česká občanská společnost je odhodlána bránit demokratické instituce i ústavní pravomoci hlavy státu před jakýmikoli formami nátlaku. Vzhledem k vysoké účasti na pražské demonstraci, kde se podle odhadů sešlo až 90 tisíc lidí, se spolek rozhodl v aktivitách pokračovat a rozšířit je do regionů.
Další série demonstrací je naplánována na 15. února, tentokrát však mají protesty proběhnout po celém území České republiky. Milion chvilek na svém webu vyzval dobrovolníky k registraci lokálních akcí v krajských i okresních městech a také v menších obcích. Mikuláš Minář vyjádřil naději, že se do této celostátní výzvy zapojí stovky různých míst napříč celou zemí.
Při svém vystoupení Minář varoval před opakováním politického vývoje na Slovensku. Zmínil zkušenosti tamních partnerů, podle kterých byla bývalá prezidentka Zuzana Čaputová pod neustálým tlakem sprostých útoků a hrubého chování. Podle Mináře se Česká republika nesmí dopustit stejné chyby a nechat se ovlivnit lidmi, kteří se chovají jako lůza.
Více než 600 tisíc sesbíraných podpisů je podle předsedy spolku jasným důkazem, že za Petrem Pavlem stojí obrovské množství lidí, kteří si váží jeho dosavadní práce. Tito občané podle něj odmítají mlčky přihlížet destrukci státu a projevům primitivního hulvátství v politice. Minář svou řeč uzavřel optimisticky s tím, že tato země má díky aktivním občanům stále velkou naději na slušnou budoucnost.
Aktualizováno před 38 minutami
OBRAZEM: „Motoristé získali 6,5 %, ale chovají se, jako by jim to tu patřilo.“ Za Pavla demonstrovalo asi 90 tisíc lidí
Související
OBRAZEM: „Motoristé získali 6,5 %, ale chovají se, jako by jim to tu patřilo.“ Za Pavla demonstrovalo asi 90 tisíc lidí
Prezident Pavel poděkoval lidem, kteří míří do Prahy demonstrovat na jeho podporu
demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla (1.2.2026)
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Za milion podpisů se sejdeme na Letné, slíbil Minář na demonstraci na podporu Pavla
Aktualizováno před 38 minutami
OBRAZEM: „Motoristé získali 6,5 %, ale chovají se, jako by jim to tu patřilo.“ Za Pavla demonstrovalo asi 90 tisíc lidí
před 1 hodinou
Izrael zakáže Lékařům bez hranic působit v Pásmu Gazy
před 3 hodinami
Macinkovy zprávy Hradu nejsou normální, prezident může odmítnout jmenovat ministra, zastal se Zeman Pavla
před 4 hodinami
Ministerstvo zahraničí bude prezidenta Pavla ignorovat, prohlásil Macinka
před 4 hodinami
Prezident Pavel poděkoval lidem, kteří míří do Prahy demonstrovat na jeho podporu
před 5 hodinami
Musk začal na žádost Kyjeva blokovat Starlink ruským dronům
před 7 hodinami
Kolik je na Ukrajině mrtvých, raněných a pohřešovaných ruských vojáků? Analytici zveřejnili nová čísla
před 8 hodinami
Počasí: Evropu sevře arktický vzduch. Teploty se budou lišit až o 40 stupňů
před 9 hodinami
Írán se neobvyklým krokem snaží vyvrátit spekulace, že při demonstracích zemřelo 30 tisíc lidí
před 10 hodinami
Počasí bude příští týden opět mrazivé. Pak přijde citelná změna
včera
Francie zavádí digitální revoluci: Zakáže sociální sítě pro mladé, mobily ve školách a americké aplikace na úřadech
včera
Prázdné sály i smích. Trumpovi chtěli dobýt Hollywood, na Melanii ale v největších městech skoro nikdo nepřišel
včera
Opravdu se Evropa bez USA neubrání? Experti zhodnotili Rutteho varování
včera
Ficův poradce končí. Podle zveřejněných spisů komunikoval s Epsteinem
včera
Americká vláda spadla do dalšího shutdownu. Od posledního neuplynul ani rok
včera
Příměří se otřásá v základech. Pásmo Gazy zažilo nejtragičtější izraelský nálet za poslední měsíce
včera
Juchelka nešetřil koaličního partnera: Ve sporu s Pavlem si začal Macinka
včera
Německo chce koupit za stovky milionů eur protidronový systém, který na Ukrajině selhal
včera
„Stojíme za prezidentem.“ Demonstrace na podporu Pavla může být masivní, organizátoři přidali další místo
Spolek Milion chvilek svolává své příznivce na mimořádné shromáždění, které má vyjádřit jasnou podporu prezidentu republiky. Akce s názvem Stojíme za prezidentem se uskuteční v neděli 1. února v patnáct hodin v centru Prahy. Podle organizátorů je situace natolik vážná, že už není možné mlčet a nečinně přihlížet aktuálnímu dění na politické scéně.
Zdroj: Libor Novák