Začal druhý den voleb. Češi si dnes naposledy vybírají europoslance

Hlasování probíhá ve 14 800 volebních místnostech po celé zemi, které budou dnes otevřeny do 14:00. Výsledky voleb budou zveřejněny až v neděli před půlnocí, po uzavření posledních volebních místností v EU.

Lidé mohou vybírat z celkem 674 kandidátů, ale zvoleno bude jen 21 z nich. Mandáty obhajují strany ANO, ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a KSČM.

K volbám může dorazit plnoletý český nebo evropský občan, který je na území Česka registrován k přechodnému nebo trvalému pobytu alespoň 45 dní před volbami. V evropských volbách v Česku ale neexistuje možnost volby ze zahraničí.

K volbám si každý volič musí donést platný doklad totožnosti, tedy buď občanský průkaz nebo cestovní pas. Hlasovací lístky by měly dojít každému do schránky nejpozději tento týden, lze o ně ale zažádat i přímo v místě voleb u volební komise. Lístek příslušné strany se vloží do obálky, kterou volič obdrží na místě od volební komise, a vhodí do urny.

Ze závažných (zejména zdravotních) důvodů lze žádat o možnost hlasovat do přenosné volební schránky. Je možné tak učinit ústně i telefonicky. Rovněž můžeme požádat jiného voliče o asistenci při hlasování ve volební místnosti. Nikoho však nelze zmocnit k tomu, aby volil za voliče.

Češi si volí 21 poslanců s tím, že mohou používat preferenční hlasy (tzv. kroužkování). Česko používá preferenční hlasování, které umožňuje voličům možnost dávat preferenční hlasy v rámci seznamu stran, které si zvolí. Kandidáti, kteří dostanou většinu preferencí, budou s větší pravděpodobností zvoleni.

Preferenční hlasy volič udělí zakroužkováním pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Každý volič má v eurovolbách k dispozici 2 preferenční hlasy. Při zakroužkování více kandidátů se preference nezapočítají.

Ve většině zemí EU se ale bude volit až v neděli. Výjimku tvoří Irsko, Itálie, Slovensko, Malta, Nizozemsko a Lotyšsko. Česká republika je společně s Itálií jedinou zemí, kde se volby odehrají ve dvou dnech. Výsledky voleb se tak dozví Češi až v neděli pozdě večer.

Sčítání začne ve 23:15 poté, co se uzavřou volební místnosti v Itálii. Všude v Evropské unii se musí sčítat ve stejnou dobu. První výsledky budou známé několik minut po uzavření volebních místností díky exit polls. Ty ale nemusí být stoprocentně přesné a nedokážou s naprostou přesností určit vítěze voleb.

Letošní volby do Evropského parlamentu se konají ve stínu bezpečnostních hrozeb, ekonomické nejistoty a vzestupu extremistických a populistických stran. Roste inflace, panuje nedostatek pracovních sil a Evropě se navíc nedostává dostatečných dodávek energie.

Většina členských států v současné době vykazuje rozpočtové deficity při rostoucím veřejném dluhu. Zároveň Evropská unie potřebuje zvýšit své výdaje na bezpečnost, která se ocitla v ohrožení po ruské invazi proti Ukrajině z února 2022.

Národní politické strany k volbám do Evropského parlamentu sice vypisují své vlastní kandidátní listiny pro jednu konkrétní zemi, v evropské instituci už ale poslanci nejsou organizováni podle státní, ale politické příslušnosti. V Evropském parlamentu tak existují politické strany a frakce.

Frakce v Evropském parlamentu je skupina europoslanců, kteří se sdružují na základě podobných politických názorů a ideologií. Tyto frakce jsou tvořeny členy různých národních stran, které mohou být součástí evropských politických stran. Frakce mají důležitou roli při organizaci práce parlamentu, včetně rozdělování funkcí a času pro řečníky, koordinace politických strategií a stanovování parlamentního programu.

Členy jsou jednotliví poslanci Evropského parlamentu, kteří se k frakci připojí na základě svých politických názorů a ideologií. Tito poslanci mohou pocházet z různých národních stran, které jsou členy stejné evropské politické strany, nebo mohou být nezávislí. Jejich vliv je omezen na práci a rozhodování v rámci Evropského parlamentu. Frakce se soustředí na ovlivňování legislativního procesu a politických rozhodnutí přímo v parlamentu.