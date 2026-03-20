Začne další dlouhá výluka. Tramvaje nebudou jezdit u Pražského hradu

Turisté asi nebudou nadšení, ale každá tramvajová trať potřebuje čas od času opravit. Již o víkendu začnou práce na úseku u Pražského hradu, který je jednou z nejvyhledávanějších památek v hlavním městě. Rekonstrukce potrvá až do léta.
"Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati dochází od soboty 21. března 2026 (přibližně od 0.00 hodin) do pátku 17. července 2026 (přibližně do 24.00 hodin) k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Chotkovy sady – Brusnice," uvedl dopravní podnik na webu.
Změny se dotknou tramvajových linek 12, 22 a 23. Po jiných trasách od víkendu pojedou i historické linky 41 a 42. Ve směru na Dejvickou se zároveň ruší zastávka Prašný most pro autobusové linky 143, 149 a 180.
Dopravce zároveň informoval, že nebude zavedena jakákoliv náhradní doprava. Turisté, kteří budou mít namířeno na Pražský hrad, se nadále mohou dopravit do oblasti metrem či tramvají do stanice Hradčanská.
V Praze začala velká tramvajová výluka. Dopravce zavádí náhradní dopravu
150 let pražské MHD. První tramvaje měly jiný pohon, než známe dnes
Írán už nedokáže obohacovat uran, není jasné, kdo zemi vede, řekl Netanjahu. Nevyloučil pozemní invazi
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek vystoupil na tiskové konferenci, kde shrnul dosavadní úspěchy vojenského tažení proti Íránu. V úvodu svého projevu v hebrejštině prohlásil, že se Izraeli podařilo dosáhnout strategického průlomu, který zásadně mění bezpečnostní architekturu Blízkého východu. Podle jeho slov Írán již není schopen obohacovat uran ani vyrábět balistické rakety.
