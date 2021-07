AMSP nechce, aby ministerstvo zdravotnictví zadalo kontrolu bezinfekčnosti restauratérům

Stát by měl dát lidem důvěru. Kontroly hygieniků potvrdily, že gastronomie nepředstavuje epidemické riziko a většina hostů se chová zodpovědně. ČTK to dnes řekl restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSP Luboš Kastner.

MZd restauratérům podle Kastnera připravilo další bariéru, když zrušilo možnost použít pro vstup do stravovacích zařízení potvrzení o absolvování testu na koronavirus od zaměstnavatele nebo čestné prohlášení. Uznatelný je jen doklad z certifikované laboratoře. Cílem tohoto kroku podle Kastnera je, přimět lidi k očkování. Kastner to ale nepovažuje za vhodnou cestu.

Gastronomie je podle Kastnera velké téma a od MZd by si zasloužila větší pozornost. Stále ale zcela nefunguje aktivní spolupráce, což se ukázalo i na změně výše zmíněného mimořádného opatření. Mnoho firem testy podle Kastnera i po zrušení plošné povinnosti chtělo poskytovat jako benefit pro pracovníky. Konkrétní čísla k dopadu ministerského rozhodnutí podle Kastnera nejsou nedostupná, jisté podle něj ale je, že lidé, kteří nejsou očkovaní nebo po prodělání nemoci covid-19 a museli by jít kvůli návštěvě hospody na test do oficiálního odběrového centra, raději s přáteli posedí doma. MZd tak nezamezí kontaktům lidí s potvrzenou bezinfekčností a bez ní, uvedl.

Poslední kontroly hygieniků v pražských barech a klubech podle Kastnera prokázaly porušení opatření ve zhruba 15 procentech případů. "To můžeme považovat za tolerovatelnou hranici," řekl. Nutné je podle něj přitom přihlédnout k tomu, že tyto provozy tvoří zhruba pět až sedm procent trhu. Většina hostů podle něj tedy nařízení respektuje a dodržuje. Vždy se podle něj najdou jednotlivci, kteří se nebudou chtít opatřením podřídit. Nelze podle nich ale posuzovat celou společnost, řekl dále.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dříve uvedl, že zvažuje, aby bezinfekčnost na koronavirus u zákazníků musely kontrolovat i restaurace. Nyní je zodpovědnost na hostech. Kastner také dříve řekl, že provozovatelé stravovacích provozů se chtějí podílet na zlepšení epidemické situace a předejít opětovnému uzavření podniků, zajistí maximální bezpečnost. Pomoci by mohla digitální řešení, ideálně trasovací aplikace. Nelze ale směšovat gastronomické provozy a například hotely nebo fitness centra, kam lidé přicházejí přes recepci a je tak možné snadněji bezinfekčnost ověřit.