Česko daruje Tunisku přes 250.000 roušek a 50.000 respirátorů FFP2

Tunisko požádalo o pomoc Evropskou unii. Dar odpovídá hodnotě zhruba 5,7 milionu korun. Přeprava do Tuniska a předání daru bude zajištěno ministerstvem zahraničí pozemní cestou.

Zdravotnický systém v africké zemi v poslední době kolaboval, plné byly jednotky intenzivní péče a lékaři byli přetížení. První vlnu pandemie se přitom Tunisku loni podařilo zvládnout. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je Tunisko mezi africkými zeměmi, ve kterých umírá nejvíce lidí.

České ministerstvo zdravotnictví důrazně nedoporučuje do Tuniska cestovat. Země patří mezi státy s extrémní mírou rizika nákazy. Při návratu z těchto zemí plně očkovaní turisté nebo ti, co v posledních 180 dnech prodělali covid-19, nemusí na testy a do samoizolace. Ostatní musí podstoupit před cestou PCR test a následně setrvat deset dní v samoizolaci zakončené negativním PCR testem.