Chytrá karanténa v Česku: Jak funguje, k čemu slouží a jaký má smysl?

Pomoci zvládnout epidemii má nový systém zachycování nakažených, takzvaná inteligentní karanténa, která u infikovaných zmapuje kontakty zpětně za pět dní podle údajů z mobilního telefonu a platební karty. Při pohovoru s hygienikem by si pak měl člověk s koronavirem vzpomenout, s kým se potkal.

"Je to nová metoda a snaha využít všechny moderní informační a telekomunikační technologie na vyhledání kontaktů nakažených pacientů," tvrdí epidemiolog Roman Chlíbek z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Zkušenosti s tímto systémem můžeme čerpat například z Jižní Koreje, kde se tato karanténa aplikovala u pacientů, kteří se vraceli ze zahraničí, a pomocí dat mobilních operátorů byli schopni rychleji odchytávat infikované, aby vir nešířili dál. Podobné technologie zkouší Hongkong nebo Izrael.

"V praxi to znamená, že pokud dá na koronavirus pozitivně testovaný člověk souhlas, tak jsme schopni zpětně po dobu pěti dnů sledovat, která telefonní čísla se pohybovala v jeho okolí a v úzké vzdálenosti... Je možné pak vytipovat ty, kteří byli ve vzdálenosti několika metrů, a vytvořit jejich seznam," řekl Rozhlasu expert.

"V zájmu nás všech by přece mělo být i to, ochránit ty, kteří se mnou byli v kontaktu. Jestliže všichni Češi teď nosí roušky jako výraz ohleduplnosti ke svému okolí, tak i toto považuji za výraz ohleduplnosti, tedy že člověk dá souhlas pro to, že chce odchytit případné kontakty a pomoci i jim," dodal.

Lidem, kteří budou nakaženým označeni, bude oznámeno, že byli v úzkém kontaktu s někým, kdo trpí nemocí COVID-19. Následně se k němu vypraví odběrové týmy. Do té doby by měl člověk zůstat doma v karanténě.

Chytrá karanténa je podle experta důležitá v tom, že nejpozději do tří dnů by kontakt měl být identifikován, vyšetřen a mělo by být rozhodnuto, jestli byl nakažen, či nikoliv, následně se pak hledají kontakty zpětně až pět dnů. Pokud k tomu dá nakažený ovšem souhlas.

"Pokud nakažený nedá ke sledování souhlas, tak existuje několik možných scénářů. Je to otázka právníků, kteří jsou schopni vyhodnotit, jestli to spadá do kategorie zabránění šíření infekční nákazy v populaci... Ale věřím, že to lidé pochopí a budou s tím souhlasit," dodal Chlíbek.