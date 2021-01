Dezinformace na mě neplatí. Očkování je nutností a hezké sestry milým bonusem, směje se senior

Ani na chvíli po rozlehlém areálu pražské Fakultní Thomayerovy nemocnice nebloudil. Rastislav, jehož celé jméno redakce zná, ale na jeho žádost nezveřejní, se vůbec nemusel ptát na cestu k očkovacímu centru určenému pro populaci starší osmdesáti let. „Hned za hlavní bránou byly viditelně umístěné šipky k pavilónu F 1. Směrovky se neustále opakovaly, a tak jsem místo krásně našel.“ Původně mu dělalo starosti, jak dlouho bude očkovací místo hledat. „Proto jsem do nemocnice vyrazil s dostatečnou časovou rezervou.“

Administrativa prověří aktuální zdravotní stav

Do centra tak dorazil mnohem dříve, než měl původní termín. „Počítal jsem, že si někde sednu a vyčkám na stanovený čas. Sotva jsem s manželkou vešel dovnitř, hned se mě ujaly sestřičky a řekly mně, že vůbec nevadí, že jsme přišel s předstihem. Jejich empatie mě zbavila určitého stresu. Navíc se jednalo o krásné dámy, tedy milý bonus,“ směje se tiše důchodce, aby jeho obdiv neslyšela manželka.

Poté došel k sestře, která měla na starosti administrativu. U úkonů mohl být přítomen i doprovod. „Musel jsem se prokázat rezervačním dokladem s názvem Reservatic. Vzápětí sestra vyplnila stručný dotazník o mém zdravotním stavu.“ Personál zajímalo, zda žadatel o vakcinaci prodělal covid-19, anebo je na něco alergický. „Na vše jsem odpověděl záporně, jen jsem zdůraznil, že beru léky na ředění krve.“ Na závěr administrativní procedury prověřující aktuální zdravotní stav obdržel legitimaci, do níž sestra zapsala datum absolvování první dávky očkování a zároveň dopsala termín druhé dávky.

Pak byl senior vyzván, aby vešel do očkovací místnosti. „Mám problémy s chůzi a užívám hole. Sestry mně hned nabídly, že mně pomohou. Byl jsem z jejich ochoty téměř dojatý, protože v jiných zařízeních mně dávají najevo, že zdržuji. Tady se mnou jednali lidsky, a to mě velice potěšilo. Dokonce mně nikdo neoslovoval, dědo, na což jsem alergický,“ tvrdí pražský rodák.

V očkovací místnosti určené pro dva zájemce byla lékařka, která na proces vakcinace látkou Pfizer/BioNTech dohlížela. Byla připravena zasáhnout, pokud by někdo měl potíže. „U mě proběhlo vše hladce. Jen jsem měl problémy s rukávem, který padal. Sestra jej ochotně ohrnula a upevnila.“ Naočkovaný muž pak musel strávit půl hodiny ve vymezeném prostoru, zda po vakcinaci nemá komplikace. „Během třiceti minut za mnou dvakrát přišla sestra a ptala se mě, zda je vše v pořádku a jestli něco nepotřebuji. Vždy jsem jen poděkoval. Byl jsem rád, že mám za sebou první dávku a jsem už tak částečně chráněn proti nebezpečnému onemocnění covid-19. Kdybych se jím v mém věku nakazil, nemusel by průběh být jednoduchý,“ uvědomuje si.

Při odchodu byl ještě personálem upozorněn, aby následující den spíše odpočíval. „Jejich doporučení jsem pak vzorně dodržoval a nechal jsem se manželkou obskakovat. Škoda, že sestry před mou paní nevyřkly delší lhůtu na poležení,“ žertuje dobře naladěný pán, který pro druhou očkovací látku zamíří do Fakultní Thomayerovy nemocnice 15. února.

Systém mylně vyzval k už zamluvenému termínu

Právě rezervace druhého termínu byla mírnou komplikací. Když Rastislav s manželkou, která ještě na vakcinaci nemá nárok, dorazil domů, zapípala mu textová zpráva. „Oznámila mně, abych si zarezervoval druhý termín na vakcinaci, ačkoli jsem ho už měl z nemocnice na legitimaci vyznačený.“

Proto vytočil informační linku 1221 určenou pro dotazy ohledně očkování. „Záhy můj telefonát zvedl operátor, který mě ujistil, že se nic neděje a vše je v pořádku. Vysvětlil mně, že se nejedná o první případ, protože systém je občas nepřesný.“ Pro jistotu operátor vyzval seniora, aby mu nadiktoval číslo pojištěnce. „Ujistil mě, že vše souhlasí a platí termín 15. února, včetně uvedené hodiny.“

V týdnu si sběratel psacích strojů oddychl, že už má první dávku za sebou, když začaly vládní zmatky ohledně přerušení první dávky pro seniory nad 80 let. „Upřímně řečeno u kabinetu Andreje Babiše mě už nic nepřekvapí, ale jsem rád, že jsem chaosu ušel. Dost mě už vynervovala samotná registrace na očkování,“ přiznává.

Pan Rastislav nerozumí lidem, kteří očkování odmítají. „Vakcinace je opravdu jedinou cestou k návratu do běžného života. Rád bych se v létě podíval za manželčinými příbuznými na jih Čech. Navíc lidé by neměli být sobci. Měli by si uvědomit, že očkování ochrání jak ostatní, tak i je samotné.“

Přestože důchodci bude v červenci pětaosmdesát, je imunní vůči dezinformacím, kterou souvisejí s covidem-19 či očkováním. „S ženou výhradně sledujeme zprávy na veřejnoprávní televizi anebo posloucháme Radiožurnál.“ Pokud mu přijde nějaký podivný e-mail zpochybňující vakcinaci, okamžitě jej maže. „Víte, stáří automaticky neznamená, že by člověk byl hloupý. Dezinformace na mě neplatí. Proto nechápu, proč je u části populace takový odpor na vakcinaci proti covidu-19. Vždyť mnozí ze současných odpíračů se běžně chodí očkovat proti chřipce,“ kroutí hlavou.

Závěrem si moudrý muž vzpomene na ochotu zdravotního personálu ve Fakultní Thomayerově nemocnici. „Lékaři, sestry i další nemocniční síly jsou skutečnými hrdiny dnešní doby. Opravdu nebuďme sobci a postupně se dejme naočkovat, ať nemocničnímu personálu zbytečně nepřiděláváme práci. Očkování je zkrátka nutností,“ je přesvědčený pan Rastislav.