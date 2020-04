Komentář: Z české politiky by byl zmatený i koronavirus. Třeba se pandemie lekne a odejde

Pokud by se sestavoval žebříček týkající se zmatečných prohlášení, na vítězství by zřejmě kandidoval bývalý hokejový gólman Milan Hnilička, který sice nezasedá ve vládě, ale hrdě reprezentuje barvy Hnutí ANO. Šéfovi Národní sportovní agentury by se tak vedle zlaté olympijské medaile z Nagana 1998 vyjímal mezi řadou jeho ocenění další úspěch. Brankáři pod dojmem, že lidé mohou v rámci rozvolňování opatření individuálně sportovat, vytanul na mysli skvostný nápad, a to aby si lidé dokonce uspořádali turnaje, třeba tenisové.

Bývalý hokejista zřejmě nechtěl, aby sportujícím bylo smutno, což je jistě chvályhodné, ale jaksi zapomněl, že by se s nimi chtěl ve větším počtu kamarádit i koronavirus, který by je na památku setkání s nimi nakazil. Hniličkův úřad sice záhy oznámil, že šlo o nedorozumění, ale stopa po ironii tady zůstala.

K Hamáčkovi letos na pomlázku holt nezajdeme

S hašením nepovedeného nápadu Milana Hniličky okamžitě přispěchal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ano, ten stejný Vojtěch, který v týdnu prohlašoval, že země se pomalu začíná vracet do normálu, neboť nad pandemií získáváme navrch. Jeho optimismus zase přispěchal zkrotit ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček, který varovně zvedl prst a naznačil, že by národ na Velikonoce nejraději zamkl v jeho příbytcích, neboť cesta k vítězství nad neviditelným nepřítelem je ještě v nedohlednu.

Vrásky na čele modelovi v červeném svetru ještě přidělal náměstek ministra zdravotnictví profesor Roman Prymula, který se asi v celostátní karanténě začal nudit, a tak přišel s nápadem promořit vzájemně všechny obyvatele, ačkoli do té doby úzkostlivě dbal na izolaci lidí, a to tak důsledně, že před necelým měsícem uvažoval o totálním vypnutí země. I jeho Hamáček nakonec zvládl a národu okamžitě oznámil, že na Velikonoce doma nikomu neotevře, aby se nenakazil. Zkrátka letos holt na koledu k ministru Hamáčkovi nezajdeme. Co se dá dělat.

Zahanbit se ale nenechá ani premiér Andrej Babiš. Také on naznačoval, že koronavirus už pomalu zaklekl, a tak se začínáme vracet k normálu. Na důkaz svých slov chválil otevření hobbymarketů pro kutily i zahrádkáře. Uplynulo ale jen několik hodin a rovněž i ministerský předseda si uvědomil, že triumf nad infekcí ještě není jistý, a tak se už podruhé proměnil v tátu národa, aby k němu přes televizi ustaraně promluvil a svůj lid poprosil, aby nepřekračoval práh svých bytů a domů. Už ale nevysvětlil, zda si tedy do hobbymarketů můžeme odskočit pro štětku na malování, když je nechal otevřít, a nyní zase vyzývá, ať se poflakujeme doma.

Někdy vládní politici působí, jako by měli s koronavirem podepsanou dohodu, kde určitě nebude agresívně útočit. U zmíněných hobbymarketů se asi konsenzus zjednat podařilo, v knihkupectví i kadeřnictví a jiných se viru zalíbilo natolik, že ho odtud ani ministerský předseda zatím nevyštval, a tak tito živnostníci stále v prázdných obchodech čekají a závidí obchodníkům pro kutily, že u nich infekce nehrozí.

Opravdu odejde koronavirus z prodejen úderem desáté?

Bohužel komicky působí i vládní nařízení, které seniorům dopřává ráj v obchodech od osmé do desáté dopolední hodiny, aby si v klidu nakoupili a mladší generace je nenakazila. Jako nápad to nezní rozhodně špatně, ale jeho provedení je tristní. Opět to působí tak, že s rádiovým signálem označujícím příchod desáté hodiny se virus lekne a z prodeje zmizí. Je totiž nutné si uvědomit, že krátce po vypršení časového limitu se v prodejnách stále nacházejí titíž důchodci, co se bojí mladých. Ale najednou nevadí, že se do prostoru přiřítili junáci, kteří v předchozích 120 minutách měli vstup zapovězen a hlídal je securiťák, aby dovnitř nechodili z důvodu předání nákazy důchodcům.

A když si uvědomíme, že zákaznicí mladší 65 let se pravidelně před úderem desáté hodiny tlačí před vchodem, nedodržují předepsaný dvoumetrový rozestup a madlo košíku drží holýma rukama bez igelitových rukavic, jež jsou k mání až přímo v obchodě, vir jen zaplesá. Tolik potencionálních obětí k nákaze za celý den nemá.

Škoda, že někoho nenapadlo na chvíli po desáté hodině řetězce uzavřít, řádně vydezinfikovat a až pak pustit mladší generaci. Potom by opatření pro ty nejstarší, které chce stát chránit před pandemií, dávalo smysl. Takto opravdu připomíná humorné zážitky z Haškovy knihy Osudy dobrého vojáka Švejka.

Kritizovat neustále vládu by nebylo spravedlivé. Je jasné, že takovou zkázu, jakou předvedla a napáchala pandemie, nikdo nečekal a hlavně žádný z politiků se s republikou nikdy nedostal do tak dlouhého stavu celostátní nouze, kdy se člověk musí rychle rozhodovat. Jednat pod neustálým tlakem a s vědomím, že pokud se rozhodnu špatně, způsobím tragédie na životech, není lehké a jednoduché.

Ale právě proto by politici měli být jednotní a své rozdílné názory řešit za zavřenými dveřmi a nestresovat tak už vyjukaný národ. Člověk se opravdu diví, že se vláda ještě shodne na tom, že v noci je tma a ve dne světlo. Anebo už také ne? Ale třeba se koronavirus nekonečných vládních zmatků nakonec i on lekne a prchne...