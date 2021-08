Lékaři doporučují třetí dávku očkování pro lidi po transplantaci

Pacienti po orgánových transplantacích, jejich spolubydlící, těsné kontakty a pečující zdravotníci mají být očkováni, napsal Chlíbek. "Pacienti po transplantaci pak třemi dávkami," dodal. Odkázal na společné stanovisko Společnosti pro orgánové transplantace, České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii, České vakcinologické společnosti a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii.

U většiny v Česku používaných vakcín proti koronaviru se očkování považuje za dokončené po dvou dávkách. Třetí dávka vakcíny má být podle stanoviska doporučena pacientům s rizikem těžkého průběhu covidu-19 včetně lidí po orgánových transplantacích nad 60 let věku. "Ve všech těchto případech je nutné pacientům vysvětlit, že riziko očkování je u nich pravděpodobně nižší než riziko těžkého průběhu covidu-19," píše se v dokumentu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek po mimořádném jednání vlády řekl, že třetí dávka očkování proti covidu-19 bude v Česku primárně pro rizikové skupiny. První lidé by se podle něj k přeočkování měli dostat pravděpodobně na podzim. Zopakoval, že s konečnou platností by měl kabinet o možnosti získat třetí dávku očkování rozhodnout do konce srpna. Zdůraznil, že půjde opět o vakcinaci dobrovolnou. V úterý Vojtěch řekl, že odborníci diskutují o tom, že by třetí dávku mohli dostat právě lidé po transplantacích nebo senioři.

Od začátku srpna začal nabízet přeočkování už naočkovaným občanům nad 60 let Izrael, o víkendu pak snížil tuto hranici na lidi nad 50 let. Spojené státy chtějí začít s přeočkováním třetí dávkou od 20. září. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek opět vyzvala bohatší země, aby místo přeočkování svých obyvatel darovaly přebytečné proticovidové vakcíny chudším státům. Nedostatek vakcín mají třeba některé africké země.