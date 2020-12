Lídři českého sportu jednali s Blatným. Opatření v matici PES se patrně změní

V součtu s jarními omezeními byl letos amatérský sport zakázaný už téměř čtyři měsíce a poslední uvolnění trvalo jen 15 dní, než se veřejnosti brány sportovišť znovu zavřely. Bez pravidelné organizované činnosti zůstávají statisíce amatérů. Lídři českého sportu považují situaci za kritickou a varují, že dlouhodobé následky budou vážnější, než je riziko nákazy koronavirem.

Předseda národní sportovní agentury Milan Hnilička dlouhodobě navrhuje ministerstvu zdravotnictví, jak by především organizovaný amatérský sport mohl bezpečně fungovat i za současné epidemie. Dnes se společně s předsedy České unie sportu, Českého olympijského výboru, Sdružení sportovních svazů ČR a starostkou České obce sokolské s ministrem Blatným sešel znovu.

Jednali především o nastavení opatření do budoucna pro amatérský, dětský i rekreační sport. "Domluvili jsme se, že připravíme návrhy na úpravu sportovních opatření v systému PES, nejaktuálněji se jedná o 4. stupeň, kde bychom chtěli povolit trénování ve vnitřních sportovištích za přísných hygienických podmínek zahrnujících i antigenní testování," uvedl Hnilička pro ČTK.

Případné pravidelné testování amatérů by mohlo probíhat mimo současná odběrová centra. "Pokud by ministerstvo schválilo trénování amatérů při pravidelném testování, tak by jednou z variant, které jsou na stole, bylo i vybudování centrálních testovacích center pro sportovce, aby nedocházelo k zatížení stávajících testovacích kapacit," doplnil mluvčí Národní sportovní agentury Jakub Večerka.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace není uvolnění sportu otázkou nejbližších dní, protože Česko je aktuálně spíše na prahu dalšího zpřísňování opatření. Index PES bez zohlednění antigenních testů je čtvrtý den na 76 bodech, což je spodní hranice nejvyššího pátého stupně. O případném dalším uzavření Česka by měla ve středu rozhodovat vláda. Ministr Blatný dnes uvedl, že pokud ho navrhne, bude chtít přísnější režim od 25. prosince.

Pro sport by to ale ve srovnání se současným stavem nemělo znamenat žádnou výraznější změnu. Profesionální soutěže by ve zvláštním režimu a bez diváků měly pokračovat nadále, vyplývá z matice opatření PES. Jen povolené skupiny pro amatérský sport venku by se zmenšily ze šesti lidí na dva.