Nakažených žáků proti minulému týdnu ubylo, zaměstnanců škol přibylo

Počet zachycených nákaz je podle něj stále velmi vysoký a potvrzuje kulminaci šíření vysoce nakažlivé varianty koronaviru omikron. Metoda PCR s laboratorním rozborem potvrdila až 57 procent výsledků méně spolehlivých antigenních testů.

V pondělí se podle ministerstva otestovalo zhruba 1,03 milionu žáků a asi 166.000 zaměstnanců škol. Minulý týden podstoupilo testy kolem 1,1 milionu žáků a 183.000 pracovníků. Počet testovaných vysvětlil úřad tím, že přibývá lidí v izolacích a karanténách.

"Testování žáků odhalilo celkem 13.595 pozitivních případů konfirmovaných metodou PCR, což představuje 1316 zachycených případů na 100.000 testovaných osob," uvedlo ministerstvo. U pedagogů a dalších zaměstnanců škol se potvrdilo 1818 případů nákazy, tedy 1094,5 nakažených na 100.000 lidí.

Ve srovnání s předchozími výsledky již virová zátěž podle ministerstva v některých kategoriích testovaných klesá, v jiných ovšem ještě roste. Nejvíce vzrostl počet nakažených na 100.000 pracovníků ve středních školách, a to z asi 968 na 1753. Mezi zaměstnanci základních škol se počet případů nákazy v přepočtu na 100.000 navýšil ze zhruba 725 na 838 a u žáků základních škol z 1281 na 1327. Naopak u středoškoláků poklesl počet nakažených na 100.000 z přibližně 1598 na 1287.

Vláda tento týden rozhodla, že povinné testování ve školách a firmách skončí k 18. únoru. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) ČTK řekl, že pro školy to znamená poslední hromadné testování v pondělí 14. února. První dva týdny v lednu se ve školách testovalo dvakrát týdně, od 17. ledna jen jednou. Školy používají především antigenní testy. Pokud má žák nebo zaměstnanec pozitivní výsledek, jde na konfirmační PCR test. Když PCR metoda nákazu vyvrátí, může se dotyčný vrátit do školy. Pokud se nákaza potvrdí, musí do izolace.