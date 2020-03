Pandemie koronaviru potrvá měsíce, předpovídá pro EZ šéf stomatologů Šmucler

Pane docente, právě absenci respirotárů jste emotivně kritizoval v nedělním diskuzním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Od té doby uběhlo více jak čtyřiadvacet hodin, jak si vysvětlujete, že vám vládní úředníci či někdo z ministerstva zdravotnictví nepomohl a ochranné pomůcky vám nedodal?

Nemám čas se zabírat tím, proč tomu tak je. Prostě jsme se ocitli v této situaci a musíme ji sami zvládnout. Jedinou zprávu, kterou jsem z ministerstva obdržel, je skutečnost, že lidé, kteří nám měli s respirátory pomoci, jsou snad v karanténě, více opravdu nevím. Během pondělního dopoledne z ministerstva žádné ochranné pomůcky nedorazily. Velkým problémem rovněž je, že nám vlastně vůbec nikdo neřekl, jak máme jako zubaři v karanténě fungovat, a tak kontaktujeme vlastní právníky, abychom nepřekročili zákon.

Říkáte, že si musíte pomoci sami, můžete být konkrétní, v čem tato svépomoc konkrétně spočívá?

Hlavně v tom, že se nám jako stomatologické komoře podařilo zprovoznit e-shop, na němž si kolegové mohou objednat veškerý zdravotnický materiál, včetně respirátorů, které by kolegové měli obdržet do středy. Máme přislíbenou zásilku z Asie, osobně jsem tento problém intenzivně řešil.

Odmysleme si, že jste prezidentem České stomatologické komory. Nyní se vás chci zeptat jako obyčejného zubaře. Má pan doktor Šmucler respirátory či roušky, když ordinuje a ošetřuje své pacienty?

Ano, nějaké zásoby mám, vytvořil jsem si je. Když jsem totiž viděl, co se děje v Číně, došlo mně, že pandemie koronaviru se České republice nevyhne, a tak mám ochranné prostředky. Víte, co mně ale v této kauze ještě zarazilo?

Netuším, povídejte, prosím.

Všichni lékaři tušili, co přijde, když sledovali zprávy, které k nám proudily z Asie. A ministerstvo zdravotnictví si myslelo, že pandemii přežije se zásobou ve výši deseti tisíce roušek a respirátorů. Uvědomte si, že takový počet spotřebují stomatologové po celé republice za celý den, neboť máme 8 500 stomatologických ordinací a kromě lékařů musíte připočíst nejen sestry, ale i dentální hygieničky. To mě zarazilo. Ale znovu opakuji, na nějaký nářek není čas. Musíme jako komora pomoci pacientům i kolegům. S překážkami si poradíme, my to zvládneme.

CÍL KOMORY? OCHRÁNIT ČESKÉ LÉKAŘE, TI ITALŠTÍ UŽ UMÍRAJÍ

Stomatologové jsou nyní během koronavirové pandemie opravdu jednou z nějvětších skupinou expertů, která je velice ohrožena. Disponujete proto jako předseda komory nějakou statistikou, kolik zubařů dnes ráno své ordinace neotevřelo?

Takovou zprávu nemám, ale co jsem měl možnost mluvit s kolegy zubaři, a že jich od rána bylo, tak mně nikdo neřekl, že nefunguje. Ale je možné, že někteří stomatologové, kteří přesluhují a je jim kolem sedmdesáti let, tak se rozhodli, že ordinaci zavřou, když nemají ochranné pomůcky. Osobně se těmto lékařům nedivím, v seniorském věku opravdu nemá cenu riskovat a zahrávat si se zdravím či životem. Je nutné zmínit, že v Itálii už umírají lékaři a my ty české musíme ochránit.

Zubaři jsou asi velcí hrdinové, když se nezaleknou ani koronaviru a jedou dál...

Jestli jsme za hrdiny, to nevím, ale je nutné si uvědomit, že zastavení kompletní stomatologické péče v zemi by stálo dvě miliardy korun měsíčně. Opakuji v celé zemi, aby si někdo nemyslel, že zubař si za měsíc vydělá takovou částku. A pak je tu naše poslání, pomáhat a ulevovat pacientům od bolesti. My přece nemůžeme říci lidem: Vážení, zemi zachvátil koronavirus, a tak se vám nesmějí dělat kazy, prostě vám to zakazujeme! Proto chceme a musíme ordinovat i přes pandemii.

Pokud by přece jenom nějací stomatologové vypadli, mohou vám pomoci medici, budoucí zubaři?

Na ně spoléhat příliš nemůžeme, nejsou to ještě hotoví lékaři, a tak je nemůžeme pouštět do prostředí, kde je třeba nákaza reálnější, nebo ke složitějším případům. Kdybych byl ale v této době koronaviru medikem, určitě bych se někam přihlásil. Medici mají nyní jedinečnou šanci získat řadu zkušeností, které by jinak získávali těžko a trvalo by to dlouhou dobu.

Na začátku rozhovoru jste uvedl, že od ministerstva zdravotnictví nemáte žádné informace. Jak tedy zjišťujete, zda pacient, kterého právě ošetřujete, nebyl na dovolené v Itálii či se nesetkal s někým nakaženým?

Hned, jak k nám koronavirus dorazil, jsem zavedl lustraci pacientů, a to speciálním dotazníkem, na němž je podpis ošetřovaného, že uváděné údaje jsou pravdivé Filtraci radím i ostatním kolegům. Je ale nutné si říci, že tato lustrace by neměla být jen u lékařů. Epidemiologové by se o ni měli postarat hlavně v bankách či na úřadech, a to tak, aby tamnímu personálu o evidenci či dotazníku řekli a vyplňovali ho.

To je zajímavý postřeh. Přitom je nařízená vládou České republiky celonárodní karanténa, ale hrozba nákazy koronavirem je i nadále velká, aniž bych chtěl vyvolávat paniku. Jaký smysl má podle vás jako zkušeného lékaře karanténa celé země, když například v Praze funguje MHD, lidé mohou klidně do obchodů s potravinami? Ale například kadeřník je zavřený.

Vyhlášení karantény má zejména psychologický efekt a dopad. Když jsem ráno i dopoledne jezdil pražskými ulicemi, bylo v nich minimum lidí, a to je pondělí, když si normálně všichni jedou či jdou do centra města vyřídit řadu věcí. Je vidět, že národ si nebezpečí uvědomuje a nepodceňuje ho. Co mě ale jako lékaři vadí, že těm lidem na ulici vláda neřekla, že mají nosit roušky či repirátory, nebo když nejsou, tak že by si před ústa měli dát šálu, čí šátek, když jsou venku. To mě hodně zlobí! Skvěle se se současnou pandemií vypořadal podnik ČSAD České Budějovice, který oznámil, že od úterý žádného cestujícího bez roušky do autobusu nepustí, stejně dobře situaci zvládá i Magistrát hlavního města Prahy, který ústy primátora Zdeňka Hřiba vydal nařízení, že každý cestující v MHD musí mít od zítřka zakrytý obličej. K těmto rozhodnutím gratuluji, takhle by ale mělo pracovat ministerstvo zdravotnictví a taková doporučení či příkazy rozdávat všude.

PREMIÉR BABIŠ NA KRITIKU NEREAGOVAL

Je možné předpokládat, že příští úterý, tedy 24. března 2020, vláda České republiky po uplynutí stanovené lhůty deseti dní znovu nechá otevřít obchodní centra, restaurace, hotely a kina i divadla začnou hrát. Prostě, že se do země opět vrátí společenský život.

Osobně si myslím, že se příští úterý obchodní centra ani kulturní podniky neotevřou, protože za deset dní se pandemie nevymýtí. Ale je to jen můj soukromý odhad. My stomatologové počítáme, že pandemie koronaviru potrvá měsíce a podle toho se zařizujeme.

Musím se vás zeptat, zda náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, který byl jmenován šéfem Ústředního krizového štábu kvůli šíření nového typu koronaviru COVID-19, svoji roli zvládá?

Nemám žádné výsadní postavení, abych pana Romana Prymulu hodnotil a ani mně to nepřísluší. Jak jsem ho poznal, je to špičkový odborník a profesionál. A pokud se něco nepovedlo, či nepovede, tak na kritiku bude ještě dost času. Teď máme snad všichni stejný cíl a tím je zabránit šíření pandemii koronaviru.

Na závěr se ještě musím vrátit k vaší emotivní kritice státu v diskuzním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Neozval se vám na vaše ostrá slova premiér Andrej Babiš?

Ne, ministerský předseda mně nevolal, ani se mně nikdo z žádné instituce neozval.