Pfizer jedná s EU o využití více dávek vakcíny z lahvičky

Na možnost odebrat z lahvičky až šest dávek upozornil v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO), který kvůli tomu oslovil šéfku Evropské komise. Podle schválených dokumentů k vakcíně, které jsou pro zdravotníky závazné, je lahvička určena na využití pěti dávek očkování.

Zdravotníci, kteří s vakcínou zacházejí, se musí řídit pravidly, která jsou popsána v takzvaném souhrnu údajů o přípravku. V dokumentu, který má ČTK k dispozici, se píše, že jedna injekční lahvička obsahuje pět dávek. Dokument, který schválila EMA i EK, je pro zdravotníky závazný. Pokud by postupovali v rozporu s ním, nesli by odpovědnost za to, kdyby lidé například měli kvůli neschválenému použití zdravotní problémy.

"Můžeme potvrdit, že v tuto chvíli probíhají konzultace mezi společnostmi Pfizer a BioNTech a evropskou lékovou agenturou o množství dávek, které lze z injekční lahvičky využít a o podmínkách, za kterých tak lze učinit," uvedl Sazima. Dokud EMA nerozhodne, Pfizer nechce možnost využití šesti dávek komentovat, ani vydávat žádná doporučení. Jaké množství očkovací látky zbude v lahvičce po vyčerpání povolených pěti dávek, závisí podle Sazimy mimo jiné na typu jehel a injekčních stříkaček, které jsou použity. "Zbývající množství se tedy může lišit," dodal mluvčí.

Očkování první vakcínou povolenou pro použití v EU od firem Pfizer a BioNTech začalo v Česku v neděli. Stát má objednány závazně zhruba čtyři miliony dávek, každý očkovaný musí dostat dvě. Na základě uplatněné opce by mělo být možné získat ještě dalších asi 2,4 milionu dávek.

Evropská unie nakoupí dalších 100 milionů dávek vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech, kterou se už nyní v unii očkuje. Na twitteru to napsala šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Podle ní tak budou mít členské země k dispozici už celkem 300 milionů dávek této očkovací látky, jejíž užití EK před Vánoci schválila EMA.

We decided to take an additional 100 million doses of the #BioNTech /@Pfizer vaccine, which is already being used to vaccinate people across the EU.



We will therefore have 300 million doses of this vaccine, which was assessed as safe and effective.



More vaccines will follow!