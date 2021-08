Testy na covid možná zůstanou i v září zdarma

Dopoledne o tom podle serveru jednali s premiérem Andrejem Babišem (ANO) vedoucí centrálního řídícího covid týmu Petr Šnajdárek nebo zástupce hlavní hygieničky Jan Marounek. Premiér záměr potvrdil serveru iDNES.

Nyní mají z veřejného zdravotního pojištění lidé hrazeny měsíčně dva testy na covid-19 metodou PCR a čtyři antigenní testy. Minulý týden vláda rozhodla, že preventivní testy na covid-19 budou mít ze zdravotního pojištění hrazeny od září i nadále jen děti a mladí do 18 let.

Původně vláda mluvila o tom, že by si testy měli od září platit všichni nad 12 let, pro něž je dostupné očkování. Bezplatné mělo být podle opatření z minulého týdne testování také pro lidi, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, a pro lidi, kteří s očkováním začali, ale ještě jej nemají dokončené. Pro ostatní měly být testy, které jsou potřeba například pro návštěvy kulturních či sportovních akcí, zpoplatněny. Část odpůrců očkování to má za diskriminační.

Za dokončené očkování se považuje uplynutí dvou týdnů po druhé dávce u dvoudávkových vakcín nebo dva týdny po první dávce u jednodávkové očkovací látky.

Proti rozhodnutí zrušit hrazení preventivních testů se už dříve vyslovili zástupci kultury, cestovního ruchu či provozovatelé bazénů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém tradičním víkendovém videu na sociálních sítích v neděli řekl, že epidemie neskončila a lidé mají dávat pozor. "Zkuste pochopit to, že očkování je jediné řešení a jediná ochrana," uvedl. Doplnil, že na na svých výjezdech do krajů v rámci předvolební kampaně setkává s řadou lidí, kteří se očkovat nechtějí.