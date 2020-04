Vojtěch řekl, do kdy bude platit nákupní čas pro seniory

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví z 23. března stanovilo, že do maloobchodních prodejen potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nad 500 metrů čtverečních, mají od 08:00 do 10:00 povolen vstup jen lidé nad 65 let, včetně doprovodu, držitelé průkazů ZTP/P nad 50 let, rovněž s doprovodem a pracovníci pečovatelských služeb. Prodejny menší než 500 metrů čtverečních musejí zákazníky spadající do rizikové skupiny obsloužit přednostně.

Vojtěch dnes uvedl, že nenastala chvíle, kdy by se dalo jednat o uvolnění tohoto nařízení, stejně jako o zrušení zákazu návštěv v domovech seniorů. "O rozvolňování těchto opatření se můžeme bavit někdy až řekněme na začátku června, podle vývoje situace," řekl.

Vláda na začátku nouzového stavu nákupní dobu pro seniory třikrát změnil, nejprve platila mezi 10:00 a 12:00 v prodejnách potravin, drogériích a lékárnách. Po prvním dnu jeho účinnosti ale kabinet hodiny posunul na dobu mezi 07:00 a 09:00, omezení se také přestalo týkat lékáren. Vedle majitelů a zaměstnanců provozoven zahrnulo opatření nově držitele průkazů pro osoby zdravotně postižené a zaměstnance pečovatelských služeb.

Nemoci covid-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, podle dat ministerstva zdravotnictví v České republice podlehlo 235 lidí, z toho ve věkové skupině 65 až 74 let 47 nakažených, ve skupině 75 až 84 let 85 lidí a nad 85 let 77 pacientů.