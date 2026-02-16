Zemřel respektovaný hudebník Pavel Klikar

Českou hudební obec zasáhla o uplynulém únorovém víkendu smutná zpráva. Ve věku 72 let zemřel Pavel Klikar, zakladatel Originálního pražského synkopického orchestru či souboru Musica Antiqua Praha.
O úmrtí informoval Originální pražský synkopický orchestr. "Se zármutkem v srdci oznamujeme, že nás ve věku 72 let navždy opustil zakladatel a umělecký vedoucí našeho orchestru Pavel Klikar. Náš nejdražší přítel i mentor, hudební velikán současnosti, muzikolog, aranžér a skutečný jazzman, který poctivému řemeslu hudby a její autentické interpretaci zasvětil celý svůj život," uvedl soubor na facebooku.
"Pavel byl mistrovským trumpetistou, klavíristou i varhaníkem, který svůj geniální talent, neobyčejný cit i zručnost posluchačům předkládal vedle jazzu i v raném baroku. Velikán, který věděl, že 'to, co je dobré, je skryté'. Nikdy na Tebe nezapomeneme, Pavle. Díky za všechno, Pavle," dodali hudebníci.
Klikar se narodil 26. ledna 1954 v Praze. V polovině 70. let minulého století stál u zrodu Originálního pražského synkopického orchestru, kde hrál na kornet, melafon a klavír. Orchestr se zaměřoval na dobovou jazzovou a taneční hudbu z 20. a 30. let.
Hudebník a pedagog byl také mezi lety 1982 až 1997 v čele vokálně instrumentálního souboru Musica Antiqua Praha, ve kterém hrál na cembalo a varhanní pozitiv.
13. února 2026 18:19
