Žena v Praze překvapila policisty. Přinesla protitankovou střelu

V Česku se od začátku roku koná tzv. zbraňová amnestie, která přináší i kuriózní momenty. Jeden takový se stal v Praze, kde žena přinesla na policejní služebnu protitankovou střelu. Policie toho využila, aby upozornila občany, jak se má s takovým arzenálem manipulovat.
K incidentu došlo v úterý na místním oddělení policie v pražské Lhotce. Přišla tam žena, která se posadila v čekárně a vyčkala na policistu. "Na tom by nebylo až tak nic divného, kdyby záhy z tašky nevytáhla protitankovou střelu a nepředala jí policistovi," uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.
Strážci zákona od dotyčné zjistili, že střelu našla doma po synovi a přišla ji odevzdat v rámci amnestie. Policisté reagovali přivoláním pyrotechnika a opuštěním oddělení. Odborník zjistil, že se jedná o neaktivní protitankovou střelu P6 – 76 mm.
"Touto cestou bychom chtěli důrazně apelovat na občany, aby v případě nálezu munice, výbušniny, výbušného předmětu (granátu, miny, rozbušky, vojenských imitačních prostředků apod.) či podezřelého předmětu připomínajícího nebezpečný nález s těmito předměty v žádném případě nemanipulovali a neprodleně volali linku 158," apeloval mluvčí.
Největší nebezpečí hrozí při převozu zbraní či munice. "Přivolaný pyrotechnik zjistí, zda je s nimi možné odborně manipulovat, a v případě potřeby je zlikviduje na nejbližším vhodném místě nebo je odveze na bezpečné místo k následnému zničení," dodal Rybanský.
Jen v Praze odevzdali během zbraňové amnestie občané od 1. ledna celkem 83 kusů zbraní, více než 3 000 kusů střeliva a 20 kusů munice.
