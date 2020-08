Velký přehled pravidel pro české turisty. Co pro ně v současnosti platí?

V Česku začal od 15. června platit takzvaný semafor pro Evropu, jehož barvy reflektují míru nebezpečí infekce v jednotlivých státech, na základě čehož se pak odvíjí i podmínky případného návratu či vstupu do ČR z těchto zemí. Češi, kteří se vrátí z oblastí nízkého a středního rizika, se mohou do své vlasti vrátit bez jakýchkoli omezení typu karanténa nebo negativní test na covid-19.

Touto povinností jsou vázáni pouze v případě červených států, v nichž je riziko vysoké, mezi něž patří například Rumunsko a od 24. srpna Španělsko, vyjma Kanárských ostrovů. V potaz je ale třeba brát nejen opatření ze strany Česka, nýbrž i jednotlivých zemí. Čeští občané například stále nemohou volně cestovat do Finska. Jedou-li do Norska, Estonska nebo Slovinska, musejí se podrobit izolaci.

O podrobných podmínkách cestování do jednotlivých zemí, a to nejen z českého, nýbrž i tamního pohledu, informoval server CNN Prima NEWS.

Spojené království - Lze cestovat bez omezení.

Estonsko - Tallinn se rozhodl vyškrtnout Česko ze seznamu bezpečných zemí na začátku července, aby jej pak na něj opět vrátil, a 24. července jej z něj znovu vyřadil. Čeští občané, kteří do pobaltského státu přicestují, musejí do 14denní karantény. Jinak tomu není ani v sousedním Lotyšsku.

Finsko - Do země tisíce jezer nelze přicestovat. Češi stejně jako většina ostatních členských států nepatří mezi země, z nichž je do Finska volný vstup. Chtějí-li do něj zavítat, musejí k tomu mít důvod, a po vstupu země absolvovat dvoutýdenní izolaci.

Francie - Neomezený vstup, kromě zámořských departmentů.

Itálie - Země je turistům otevřená od 3. června.

Kypr - Na ostrov lze přicestovat za účelem turistiky, ale s povinností se prokázat maximálně tři dny starým negativním testem na covid-19.

Maďarsko - Vstup i návrat bez omezení.

Německo - Vstup i návrat bez omezení.

Norsko - Osoby cestující z Česka se musejí s platností od 8. 8. podrobit desetidenní karanténě.

Polsko - Vstup i návrat bez omezení.

Rakousko - Vstup i návrat bez omezení.

Rumunsko - Rumunsko je z českého hlediska považované za rizikovou zemi a občané vracejí se do vlasti jsou povinní se buďto podrobit testu, anebo podstoupit dvoutýdenní izolaci.

Řecko - Athény původně zamýšlely povinnost českých turistů se od 17. srpna prokázat negativním testem na koronavirus, ale nakonec od toho po intervenci českého premiéra Andreje Babiše (ANO) a české diplomacie upustily. Lidé, kteří do země cestují přes pozemní hranici, se ale tomu nevyhnou. Test nesmí být starší více než 72 hodin a musí obsahovat také přílohu potvrzující negativní diagnózu v angličtině.

Slovensko - Vstup i návrat bez omezení.

Slovinsko - Lublaň se podobně jako Tallinn rozhodla zpočátku vyřadit Česko ze seznamu bezpečných států na začátku července, aby pak následně své rozhodnutí zmírnila, a omezila jej pouze na lokální ohnisko nákazy Moravskoslezský kraj. Od 17. července směli Češi bez omezení znovu cestovat do Slovinska, ale počínaje 7. srpnem jim to bylo znovu znemožněno. Až na výjimky musejí absolvovat povinnou dvoutýdenní karanténu. Jednou z nich je tranzit, který ale nesmí přesáhnout časový interval dvanácti hodin.

Španělsko - Od 24. srpna se budou muset Češi vracející se ze Španělska prokázat negativním testem, anebo se podrobit izolaci. Výjimkou budou jenom Kanárské ostrovy.

Švédsko –⁠ Vstup i návrat bez omezení.

Tunisko –⁠ Od začátku srpna se stal tento severoafrický stát a dovolenková destinace bezpečnou zemí z pohledu Česka. Od 26. srpna se ale budou zřejmě muset cestující do Tuniska, a to ze všech zemí, prokázat negativním testem na covid-19. To by se ale nemělo vztahovat na české turisty, které do země přicestují prostřednictvím cestovní kanceláře.