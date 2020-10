Výrobce nanoroušek v době pandemie nestíhá. Život nám ztrpčují asijské padělky, říká pro EZ šéf NanoSPACE Kůs

V jedné ruce drží nanovlákennou roušku a ve druhé třímá obyčejnou ústenku. Předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs okamžitě začne vysvětlovat, čím se ochranné prostředky od sebe liší. A jaký ochranný prostředek se vyplatí v době sílící koronavirové nákazy použít. „Nanorouška v sobě obsahuje nanomembránu, což je velmi jemné síto a velikost otvorů se pohybuje kolem sta nanometrů, takže dokáže zachytit i virus. Naopak, když se podíváte pod elektronovým mikroskopem na netkanou či běžnou textilii, zjistíte, že jsou její otvory tak velké, že jimi viry, bakterie nebo třeba alergeny snadno projdou,“ tvrdí spolumajitel firmy nanoSPACE, která se však primárně soustředí na výrobu protiroztočových lůžek.

Vizionář a idealista upozorňuje, že běžné čínské ústenky, které nechala vláda během září zaslat seniorům, fungují pouze jednosměrně. „Chrání pouze do určité míry okolí před vámi. Pokud kýchnete, následný aerosol a sliny se zachytí v roušce. Kdežto, když ve vašem okolí poletuje aerosol s viry, přes takovou obyčejnou roušku je vdechnete. Nechrání vás, ale zajišťuje bezpečí vašemu okolí před vaším kýcháním,“ prozrazuje podnikatel, na něhož na jaře nastoupila finanční kontrola, neboť vládě vyčítal, že nakupuje drahé ochranné prostředky z Číny, zatímco tuzemské ignoruje. Podle vystudovaného energetika, sociologa a psychologa, který začal podnikat v průmyslové automatizaci a později v nanotechnologiích, naopak nanovlákenná rouška funguje oboustranně. „Její síto je tak jemné, že vlastně nepropustí viry, bakterie či mikronové částice. A tak vše, co lítá ve vzduchu, se k vám prostě nedostane,“ je přesvědčený sedmapadesátiletý rodák z Vimperka.

Kůse vytáčí, že se na český trh z Asie dostávají roušky s označením nano, které však žádnou membránou nedisponují a na e-shopech jsou i trojnásobně dražší. Zatímco normálně se jejich cena pohybuje od 25 do 125 korun, někteří prodejci dovozu z Asie nabízejí takzvanou nanoroušku za 200 Kč i více. „Jejich padělky jsou hazardem s lidským zdravím a jedná se o klasický podvod. Na výrobku je sice napsané nano, ale žádná nanomembrána tam není a tyto zásilky se k nám vozí třeba z Vietnamu,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz ředitel nanoSPACE a předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs.

Expert, který přes dvacet let působil v oboru průmyslové automatizace jako obchodní ředitel česko-italské společnosti, podrážděně podotýká, že ani Česká obchodní inspekce se šlendriánem nic nezmůže. „Bohužel nemá nástroje ani normu, jak by šíření padělku mohli zabránit, což nám jako výrobci ztrpčuje život. Alespoň vůči jednomu takovému prodejci se podařilo společně s naším dodavatelem uplatnit právní kroky, šlo o písemnou omluvu, kterou pak podvodný prodejce musel vyvěsit na svém e-shopu,“ podotýká spolumajitel firma nanoSPACE, která je součástí projektu Česko je nano.

Sociolog vnáší jasno do debaty, zda je lepší nanorouška či respirátor FFP2 a FFP3. „ Je v tom velký zmatek, normy FFP jsou průmyslové normy pro respirátory, které viry příliš neřeší . Pouze u nejvyšší kategorie těsnosti, což je FFP3, je záchyt virů uvedený. Nicméně průmyslové respirátory zachycují nejmenší částice pomocí elektrostatického náboje. Vlhkost dechu elektrostatiku vybíjí a respirátor přestane po čase fungovat. To je slabé místo čínských respirátorů nebo třeba i značek 3M či Hoeneywell. Naopak, když máte vyrobený respirátor z materiálu, kde je nanomembrána, tak zachytává viry, i když zvlhne,“ má jasno technicky zaměřený muž.

Předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, jejíž vznik inicioval, v České republice propaguje koncept Třetí průmyslové revoluce amerického ekonoma Jeremy Rifkina. „Pokud se hlouběji zamyslíte nad historickými technologickými zlomy, pak americkému vizionáři vše dokonale vychází. O všem, co se nyní odehrává, psal už před deseti lety a vše lze snadno doložit,“ konstatuje Jiří Kůs, který ve svých vizích vidí svět, v němž energie přestala být zajímavou komoditou, po ulicích jezdí autonomní elektromobily a zdraví člověka hlídají nanosenzory.

MEMBRÁNA VIRUS ZACHYTÍ, ÚSTENKA NIKOLI

Pane Kůsi, Česká republika zažívá druhou vlnu povinného nošení roušek. Jak byste srovnal současnou poptávku s předchozí, která byla na jaře?

V současné době zažíváme v naší firmě nanoSPACE druhý skokový nárůst poptávky a objednávky po nanovlákenných rouškách, antivirových šátcích, respirátorech i filtrech antivirových částí rostou. Oproti klidnému létu jsme po nástupu druhé vlny evidovali v prvních dnech až dvacetinásobně vyšší zájem ze strany veřejnosti. Prodej v září stoupl oproti srpnu o 200% a náš externí sklad musel najet na předvánoční režim, zvyšující se trend pokračuje i v říjnu. Vedle rostoucích obav lidí o své zdraví k větší poptávce samozřejmě přispělo závádění dalších restrikcí, jako bylo povinné nošení roušek i během vyučování na druhém stupni a výše, dokud se školy neuzavřely a nepřešly na distanční výuku. Proto křivka zájmu o naše ochranné prostředky stoupá. Z pohledu tlaku či telefonických dotazů od klientů evidujeme podobné vytížení našich kapacit, jaké probíhalo v březnu. Ale z kraje jara tady nebyla výroba. Mezitím došlo k velké mobilizaci průmyslu i investic a v současné době má Česká republika dostatečně velkou výrobu vlastních roušek a respirátorů, která stačí na pokrytí spotřeby v čase sílící pandemické situace.

Jak zvládáte při tak velkém zájmu logistiku?

Právě v ní se začíná objevovat problém, protože zmíněný nárůst objednávek způsobuje zpožďování dodávek. Dám vám konkrétní příklad, z našeho eshopu NanoSPACE se vyvinul portál kompletního sortimentu nanovlákenných roušek a respirátorů od českých nanonotechnologických firem. Pracujeme tak, že náš e-shop jede plně automatizovaně a máme ho propojený s externím skladem, který zpracovává všechny objednávky. Nicméně skokový nárůst objednávek byl tak velký, že museli pracovníci skladu od druhého zářijového víkendu najet na předvánoční režim. To znamená, že nabrali brigádníky, ale i tak ještě nějakou dobu docházelo ke zpožďování zásilek. V současnosti už jsme opět schopni dodávat do jednoho až dvou dní, nicméně další vlna paniky může situaci znovu zhoršit.

Můžete laikům popsat, v čem je nanorouška lepší než klasická ústenka?

Na to existuje jednoduchá odpověď. Nanorouška v sobě obsahuje nanomembránu, což je velmi jemné síto a otvory v něm jsou tak malé, že dokáže zachytit virus. Naopak otvory v obyčejné textilii, které jsou stokrát větší, virus bez problémů projde. Například čínské roušky, které se rozesílali v září seniorům, jež si v lékárně koupíte za deset nebo patnáct korun, viry poletující v okolí kolem vás nezachytí. Jak už jsem říkal na začátku, poskytují jen jednosměrnou ochranu okolí před vaším kýchnutím. Naopak nanovlákenná rouška funguje oboustranně, chrání okolí i vás.

Kolik nanovlákenná rouška stojí?

Ceny se liší podle provedení. Nejednodušší nanovlákenné roušky, které se vyrábějí na automatických linkách v baleních po padesáti či sto kusech, můžete pořídit od 25 korun za kus. Pokud byste si vybral nanovlákennou roušku, která je ručně šitá, má hedvábné uchycovací šňůrky a je dokonale tvarovaná na obličej a je k dostání v různých velikostech, pak se pohybujeme v cenové relaci kolem 125 korun. Vždy říkám, že nanovlákenná rouška se dá pořídit od 25 až do 125 korun, záleží na provedení. Když vezmete v potaz, že ji můžete užívat opakovaně, pokud ji budete dezinfikovat ethanolovým sprejem, pak jednoznačně vychází, že je lepší si pořídit kvalitní nanovlákennou roušku než tu obyčejnou. Finančně člověka nezruinuje, ale hlavně vás ochrání. Na klasické ústence sice můžete nějaké drobné ušetřit, ale riskujete svoje zdraví, protože infekci nezabrání.

Vy říkáte, že nanovlákenná rouška se pohybuje v cenové relaci od 25 do 125 korun. Jak je tedy možné, že na některých e-shopech za ně obchodníci požadují až 300 korun?

Nano je populární a někdo se na tom snaží opravdu hodně vydělat, s tím nic neuděláme. Vyšší cena ale nemusí znamenat vyšší kvalitu. Je třeba si vždycky pečlivě zjistit, co je to za produkt a kdo je výrobce. Může to být předražená funkční nanorouška, ale také to může být naprostý podvod. Na výrobku je sice napsané nano, ale žádná nanomembrána tam není. Jako Asociace nanotechnologického průmyslu ČR uvažujeme o otestování českých i zahraničních produktů, které jsou v současnosti na trhu. Dostáváme totiž často od lidí dotazy, jestli nekoupili podvrh. Sami můžeme garantovat pouze funkčnost nanovlákenných výrobků členů naší asociace, jejich nanoroušky, antivirové šátky a respirátory doporučujeme.

NĚKTERÉ RESPIRÁTORY PO ZVLHNUTÍ NEFUNGUJÍ

Co osobně říkáte na skutečnost, že se se slovem nano doslova kšeftuje? Prodejci totiž vytuší, že o ně bude zájem, neboť se lidé nyní při rostoucí koronavirové pandemii bojí a snaží se maximálně chránit.

Už na jaře jsme zachytili TNG roušky z Vietnamu a když jsme se na ně podívali pod elektronovým mikroskopem, zjistili jsme, že neobsahují vůbec nic nano. Proto jsme museli přistoupit k právním krokům, což zapříčinilo, že se jeden z prodejců písemně omluvil a ospravedlnění měl vyvěšené na svých stránkách. A druhým typem podvodu je, že se prodávají roušky obsahující textilii s nanočásticemi stříbra a nesou označení nanoroušek. Jenže zmíněné stříbro funguje pouze antibakteriálně, ale s filtrací nemá vůbec nic společného. Uvedené nefér výrobky k nám proudí ve velkém z Asie a paradoxně jsou na e-shopech dvojnásobně až trojnásobně dražší.

Má běžný spotřebitel šanci zjistit, jestli má výrobek označený jako nanorouška skutečně v sobě nanovlákna?

Bohužel nemá šanci to rozpoznat. Jedinou radou je, podívat se na stránky Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky a zjistit si, kteří výrobci prodávají nanovlákenné roušky a nakupovat produkty jedině od českých firem, které jsou garantové. I přes velkou ostražitost nezachytíme všechny podvodné roušky. Co se týče České obchodní inspekce, pak bohužel nemá nástroje ani normu, jak by šíření padělků mohla zabránit, což nám jako výrobci ztrpčuje život. A znovu je nutné zopakovat, že pokud by obsahovala jen nanočástice stříbra, pak není účinná vůči virům.

Jak náročné a nákladné je vyrobit nanovlákno, potažmo nanoroušku?

Nanovlákenná membrána je pro představu taková jemná pavučinka. Jedná se o slepenec velmi tenkých vláken, není to jako když se vyrábí nit. Nanomembrána se vyrábí elektrostatickým zvlákňováním, což je český patent stroje Nanospider, který vynalezli v Liberci v roce 2005. V České republice máme několik výrobců, kteří disponují velkým strojem Nanospider. V něm běží netkaná textilie, na kterou se uvnitř ve speciální komoře v elektrostatickém poli vytahují z roztoků polymerů nanovlákna a zachytávají se na povrchu. A tak se vytváří nanomebrána. Pořídit si stroj na zmíněnou technologii, aby se mohla vyrábět nanovlákna, vyjde na sto miliónů korun, včetně přidružené technologie. Ale potom, když vše doladíte a rozběhnete, tak vyrábíte stovky kilometrů materiálu. Výrobce finálního produktu si pak koupí nanomembránu, kterou dál zpracuje do vícevrstvé textilie, např. pomocí laminace nebo ultrazvukového svařování. Tak vznikne finální nanotextilie, ze které pak můžete šitím nebo na automatických linkách vyrábět nanovlákenné roušky nebo respirátory.

Kdybyste srovnal nanoroušku, respirátor FFP2 a FFP3, jaký je v nich rozdíl co do účinnosti?

Položená otázka je sama o sobě trochu zavádějící, a to tím, že podle průmyslových norem viry zachytí jen respirátor třídy FFP3. Nicméně velmi záleží na složení materiálu, ze kterého je respirátor vyrobený, viry mohou dobře zachytávat i některé respirátory nižší třídy FFP2. Problém konstrukce respirátoru je elektrostatický náboj, který se po nějaké době nebo působením vlhkosti vybije a dojde ke ztrátě schopnosti záchytu velmi malých částic. naproti tomu u nanovlákenných roušek a respirátorů je záchyt založený na velmi malých otvorech v nanomembráně, vlhkost na to nemá žádný vliv. U každé roušky a respirátoru je samozřejmě důležité, jak vám těsní na obličeji. Můžete mít velmi kvalitní respirátor, ale pokud vám nesedí a dochází k netěsnostem, příliš vás neochrání.

PO KRITICE VLÁDY PŘIŠLA KONTROLA Z FINANČNÍHO ÚŘADU

Respirátory mají certifikace, které jsou udělovány na základě testů propustnosti. Existuje podobný systém klasifikace i u nanoroušek?

Existuje, roušky včetně těch nanovlákenných podléhají, pokud mají být klasifikovány jako zdravotní prostředek, evropské normě EN 14683. Jedná se normu, která definuje tři kategorie roušek, a to I, II a II R, což jsou chirurgické roušky. Je tam několik povinných testů. Jedním z nich je záchyt a zároveň zkouška na prodyšnost. Upozorňuji na to záměrně, protože nedávno mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich tvrdil, že nanovlákenné roušky nejsou prodyšné, což je nesmysl. Musejí splňovat normu jako ostatní roušky s certifikací. Příkladem certifikovaných nanovlákenných roušek je např. zlínský výrobce Spur.

Občas se lze na internetu dočíst názor, že nanoroušky mohou při dlouhodobém používání škodit zdraví kvůli uvolňování nanovláken. Zakládá se toto tvrzení na pravdě?

Materiály, z něhož se vyrábí nanomembrána, jsou běžné polymery, které se používají v textilním průmyslu. Uvedená nanomembrána neobsahuje jednotlivá volná vlákna, spíše se jedná, jak už jsem se zmínil, o slepenec vláken a ještě s ním ani nepřicházíte do bezprostředního kontaktu, protože je uprostřed vícevrstvé textilie. Při mechanickém působení může sice dojít k roztržení nanovlákenné vrstvy a oddělení „shluku“ vláken, ale tyto shluky vláken mají charakter žmolku a velikost řádově v desítkách až stovkách mikronů jako obyčený, netoxický prach, který ve vzduch běžně poletuje. Tyto mikrožmolky jsou i v případě jejich vdechnutí bezpečně zachyceny řasinkovým epitelem v nosní dutině. Nejedná o žádnou toxickou látku, ani o nanočástici, co by nám mohla vniknout do buněk.



Firma nanoSPACE se původně zaměřovala na prodej zboží pro alergiky, následně jste přešli na roušky a poté i dezinfekci. Máte v plánu rozšířit sortiment i o další zboží?

Musím zdůraznit, že naším hlavním byznysem je zaměření na nanovlákenné produkty pro alergiky, jedná se o protiroztočové lůžkoviny s nanomebránou a ty jsou pro nás primárním dlouhodobým zájmem. Neustále se snažíme naše produkty vyvíjet i vylepšovat. K výrobě roušek jsme se dostali neplánovaně, neboť jich zpočátku krize byl nedostatek, a proto nás oslovilo krizové centrum v Českých Budějovicích. Nouze a potřeba jiných nás donutila rozšířit produkci. Jelikož už z minulosti známe know-how nanotextilií, které používáme roky v lůžkovinách a zmíněná technologie nám tak není cizí, proto jsme na oslovení ohledně pomoci kývli a výrobu rozběhli. Portfolium firmy jsme následně rozšířili o antivirové šátky, které v současnosti prodáváme ve velkém množství. Ale pokud se díváme do budoucnosti, pak nanoSPACE zůstane výrobcem protiroztočových lůžkovin. Na světovém trhu jsme zatím jediní, kteří při jejich výrobě používají nanomembrány. Kromě antivirového šátku, který je současně i efektivní ochranou před alergeny, si zřejmě necháme v nabídce i naši vlastní nanoroušku, u které nyní dokončujeme certifikaci. S nanovlákennými rouškami jsme jako jediní v České republice obchodovali už před pandemií. Původně byla určena zejména pro onkologicky nemocné pacienty anebo pro lidi s poruchou imunity. Co se týče dezinfekce, považujeme ji za určitý doplněk sortimentu, k němuž nás přivedli zákazníci, kteří nás doslova bombardovali dotazy, jak nanovlákenné roušky a respirátory dezinfikovat. Na našem e-shopu máme také řadu doplňků pro alergiky jako třeba nosní kapky a výplachy, abychom nabídku pro cílovou skupinu zákazníků měli co nejširší.

Z pozice šéfa Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky jste se na jaře pozastavil nad tím, proč vláda kupuje drahé roušky v Číně a žádné neodebírá od českých výrobců. Do vaší firmy nano SPACE, která urychleně zahájila výrobu nanoroušek schopných zachytit viry a bakterie, pak následně zamířila kontrola z finančního úřadu. Jak celá kauza dopadla?

Kontrola proběhla dobře a bez problémů. K pozitivnímu výsledku přispěl i mediální zájem, který vše zviditelnil. Pomohl nám i Svaz průmyslu a obchodu, který podával dotaz na Finanční správu, proč se tak děje. Ocitli jsme se pod takovým drobnohledem, že nám nikdo žádné problémy nedělal. Celý problém vznikl tím, že jak jsme dodávali nouzově spousty roušek do nemocnic, tak nám vyskočila fakturace a kvůli tomu nás kontaktovali. Celé se mi to ale zdálo bizarní. Bedlivě si naše účetnictví hlídáme a nikdy jsme s ničím nepodváděli. Náš obchod i výroba je naprosto transparentní a v souladu se všemi zákony.

TŘETÍ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE JEJ DÍKY RIFKINOVI OKOUZLILA

Kromě nanotechnologie propagujete koncept Třetí průmyslové revoluce amerického ekonoma Jeremy Rifkina, který je americkým vizionářem, prognostikem, environmentalistou, politologem, publicistou a filozofem. Rovněž byl poradcem německé kancléřky Angely Merkelové. Můžete zmíněný koncept představit?

Rifkinova kniha Třetí průmyslová revoluce, která se mi dostala před sedmi lety do rukou, mě velice oslovila. Jeremy Rifkin předpověděl přesně to, co nyní zažíváme. Na technologické zlomy v průběhu dějin lidstva se dívá tak, že v momentě, kdy v jednom historickém okamžiku dojde ke změně klíčových technologií, za něž považuje výrobu energie, dopravu a přenos informace, pak nastává změna paradigmatu (vzorec myšlení - pozn. red.) i celé společnosti, čemuž říká průmyslová revoluce.

Mohl byste pro lidi, kteří nejsou technicky zaměření, uvést konkrétní příklady?

Samozřejmě. Pokud se podíváte nazpět do historie, pak první revoluční změnou byla energie, kdy se ke slovu dostalo uhlí, za druhou považuje dopravu, kdy se místo na koních začalo jezdit lokomotivou a jako třetí uvádí telegraf patřící do přenosu informace. Všechny objevy se vynořily téměř v jednom shodném okamžiku a naprosto přeskupily společnost, změnily charakter práce i způsob bydlení. Proměnila se společnost a způsob života, zkrátily se vzdálenosti, lidé začali migrovat za prací a místo manufaktur (velké dílny – pozn. red.) se objevily továrny. Dalším skokem byla elektřina, která vytlačila v továrnách parní stroj, a objev spalovacího motoru. Lokomotivy nahradily auta, což umožnilo individuální mobilitu, vynálezem rádia a televize se naprosto nevídaně dopředu posunul přenos informace a společnost se znovu proměnila, všechno se zrychlilo a ještě víc propojilo, došlo ke globalizaci obchodu.

A totéž se vlastně odehrává i v současném moderním světě...

Máte pravdu, nastoupila digitální komunikace, svět se propojil přes síť internetem. Dochází k decentralizaci výroby energie a přicházejí autonomní vozidla, která změní individuální dopravu na službu. 21. století nebude o vlastnění předmětů, ale o přístupu ke službě, už teď nepotřebujete vlastní server, stačí vám placené místo na cloudu třeba u Googlu, namísto DVD si platíme Netflix a tak dále, 3D tisk změní charakter výroby a místo výrobků převážených v kamionech budou putovat po síti do našich 3D tiskáren pouze jejich digitální obrazy. Znovu začíná docházet k proměně života i práce lidí. Rifkinovy texty a úvahy mě hodně zaujaly, a proto jej tak propaguji. Nyní se bude do češtiny překládat Rifkinova nejnovější kniha The Green New Deal, přijal jsem nabídku, abych k ní sepsal svoje postřehy a okomentoval ji. Pokud se hlouběji zamyslíte nad historickými technologickými zlomy, pak americkému vizionáři vše dokonale vychází. O všem, co se nyní odehrává, psal už před deseti lety.