Českým turistům se možná otevřou další země, naznačil Petříček

Šéf resortu zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) informoval, že by se mohl rozšířit seznam mimounijních zemí, kam by bylo Čechům umožněno bez omezení cestovat. Šlo by konkrétně o Tunisko a Gruzii. V úvahu je ale kromě epidemiologické situace potřeba vzít také úroveň tamních konzulárních služeb. Bulharsku, Rumunsku a Portugalsku naopak hrozí, že budou zařazeny mezi rizikové destinace.

"Sledujeme situaci v Bulharsku, Rumunsku a Portugalsku, kde jsou čísla vyšší,“ vyjádřil se ministr zahraničí v rozhovoru pro ČT24, kde mluvil mimo jiné také o česko-ruských vztazích a situaci v Hongkongu.

"Snažíme se sledovat i detaily, nejen počet nových případů v posledních 14 dnech,“ podotkl s poznámkou, že epidemiologové vyhodnocují i charakter šíření nákazy. V Bulharsku přibývají jednotlivé případy pouze v rámci lokálního ohniska.

Na seznam červených zemí, odkud se při příjezdu do Česka musejí všichni cestující buď prokázat negativním testem na koronavirus nebo podstoupit čtrnáctidenní karanténu, byly v posledních dnech zařazeny Černá Hora a Srbsko. Jejich případné zezelenání Petříček zatím vyloučil, jelikož se těmto zemím staví jako k nebezpečným i celá EU.

Nejde jen o dovolenou

Zpřístupnit by se Čechům ale mohla v dohledné době Gruzie a Tunisko. "Dnes (ve středu) jsem hovořil s tuniskou velvyslankyní. Byl bych rád, kdyby nás Tunis reciprocičně zařadil na seznam bezpečných zemí,“ dodal šéf diplomacie.

"Vycházíme z toho, že pravidla musí být na obou stranách obdobná, tak, aby bylo možné cestovat oběma směry,“ konstatoval Petříček. "Zohledňujeme také, jestli jsme schopni zajistit konzulární služby na místě, jestli jsme schopni pomoct našim občanům, kteří by se při cestě do té země dostali do problémů,“ vysvětlil.

V případě některých zemí se ale Česko rozhodlo netrvat na reciprocitě, a to v případě protinožců. "Rozhodli jsme se to udělat jednostranně z toho důvodu, že to usnadní slučování rodin, cesty tamních podnikatelů do Evropy, chceme pomoci i lidem kvůli ekonomickým důvodům,“ nastínil ministr zahraničí.

"Neřešíme cestování jen kvůli dovoleným, velkou pozornost věnujeme i situaci slučování rodin nebo jednáme o výjimkách pro nesezdané páry,“ dodal.

Pro příjezd partnerů Čechů by stačilo čestné prohlášení jejich tuzemského protějšku. Petříček avizoval, že byl v posledních týdnech, aby tuto situaci vyřešil. Očekává, že tomu tak bude ještě tento týden, a že se kvůli epidemii koronaviru rozdělené páry brzy shledají.

– Jan Fiala / EuroZprávy.cz