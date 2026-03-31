Zněl prý hlas zdravého rozumu. Babiš a Fico obnovili společná jednání vlád

Premiéři Andrej Babiš (ANO) a Robert Fico (Smer-SD) obnovili společná jednání české a slovenské vlády. Kabinety se dnes sešly v Česku. Jednalo se o mnoha věcech, podepisovaly se dokumenty. Příští jednání proběhne na Slovensku.
První společné jednání vlád po téměř třech letech proběhlo na zámku Nová Horka ve Studénce. Podle slovenské strany se jednalo o možném prohloubení spolupráce obou zemí, o aktuální geopolitických otázkách či o zákazu spalovacích motorů a systému emisních povolenek ETS 2.
Podle Fica zazněl hlas zdravého rozumu. Babiš označil řešení cen elektřiny za společný zájem sousedů. "Shodneme se, že cena elektrické energie a současná energetická krize jde přes všechny resorty, každý pociťuje krizi, ve které se nacházíme," prohlásil slovenský premiér.
Premiéři se shodli, že na unijní úrovni je třeba přijmout opatření na zmírnění dopadů krize na Blízkém východě. Fico zmínil důležitost V4. "Je to mimořádně důležité uskupení regionální spolupráce. Uděláme všechno pro to, aby to byl institut a aby to byla regionální spolupráce, která bude přinášet smysl," zdůraznil.
Babiš na jednání požádal Bratislavu o ukončení stavu ropné nouze. Fico slíbil, že ho ukončí, až se splní podmínky. V diskuzi vystoupil celkem 34 lidí. "Každý ministr za svoje ministerstvo definoval nejpodstatnější věci. Je hodně věcí, kde se chceme inspirovat, pokud jde o české zkušenosti, je hodně věcí, kde česká vláda chce převzít zkušenosti ze slovenské strany," uvedl slovenský politický předák.
Podle předsedy hnutí ANO bylo jednání k věci. "Jsem rád, že jsme konečně po třech letech mohli takto spolu řešit věci ve prospěch každodenního života našich občanů," poznamenal Babiš.
Na dnešním jednání došlo k podpisu několika dokumentů. Fico zároveň avizoval, že v druhé polovině letošního roku by mohla proběhnou další společná schůze na slovenské půdě.
