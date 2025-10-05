Zrada voličů? SPD chce do vlády, od referenda o EU a NATO může ustoupit

Prosazování referenda o vystoupení Česka z Evropské unie a NATO bude předmětem diskuzí, přiznal šéf SPD Tomio Okamura v Partii Terezie Tománkové. Uvedl, že hnutí je připraveno ke kompromisům s hnutím ANO, aby dosáhlo svého hlavního cíle: „výměny Fialovy vlády“.
Ačkoli má SPD referendum o Czexitu dlouhodobě ve svém programu a bylo součástí jejich volebního desatera, Okamura reagoval na dotazy týkající se setrvání na této prioritě poměrně vyhýbavě. Odkázal na výsledek voleb, ve kterých ANO dosáhlo silného výsledku.
Zároveň poukázal na to, že Motoristé, kteří jsou potenciálním spojencem, tuto myšlenku také odmítají. „Voliči rozhodli tak, jak rozhodli, takže musíme být realisti. Jestli chceme vyměnit Fialovu vládu, budeme muset v nějakých věcech dělat kompromisy,“ vysvětlil Okamura.
Okamura dále potvrdil, že SPD by rádo trvalo na prosazení zákona o referendu, ale s hnutím ANO o tom zatím nejednal. Zdůraznil, že s ohledem na volební výsledek a hrozbu pokračování kabinetu Petra Fialy, musí být výměna Fialovy vlády pro SPD nejvyšší prioritou.
Předseda SPD zároveň varoval hnutí Andreje Babiše. „Bylo by velice chybné, kdyby hnutí ANO v jedné fázi řeklo, že se s SPD dohodnout nelze třeba kvůli takovéhle věci, a že se radši bude domlouvat s ODS nebo se STAN,“ řekl Okamura. Dodal, že voliči SPD očekávají konec stávající vlády.
Postoj hnutí ANO se od dlouhodobé priority SPD výrazně liší. Zástupci ANO jakékoliv snahy o vystoupení z EU nebo NATO dlouhodobě odmítají. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová v nedělní Partii potvrdila, že ANO je „jasně prozápadní strana“.
Podporují sice obecné referendum, ale s vyloučením mezinárodních otázek. „Je to pro nás červená linie, naše členství v EU a v NATO nesmí být zpochybněno, byť referendem,“ uzavřela Schillerová.
Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci ve štábu koalice Spolu přiznal její porážku a poblahopřál vítěznému Andreji Babišovi (ANO). Zároveň ho ale i varoval. Lídr trojkoalice nehodlá rezignovat na boj s populismem a extremismem. Fiala nicméně nechtěl předjímat, zda vůbec bude pokračovat v čele ODS.
