Ceny ropy začaly po Trumpově oznámení prudce klesat

Světové trhy s ropou zažily v pondělí dramatický zvrat. Ceny černého zlata se prudce propadly poté, co americký prezident Donald Trump na sociálních sítích oznámil, že mezi Spojenými státy a Íránem probíhají „velmi dobré a produktivní rozhovory“, které by mohly vést k úplnému ukončení válečného stavu. Přestože Teherán existenci jakéhokoli dialogu vzápětí popřel, trhy na naději na smír reagovaly okamžitě.
Cena severomořské ropy Brent se propadla o více než 7 % na přibližně 104 dolarů za barel, přičemž v jednu chvíli se propad prohloubil až na 13 %. Ještě dopoledne se přitom barel prodával za více než 114 dolarů. Podobný vývoj zaznamenala i americká lehká ropa WTI, která klesla na 91,4 dolaru za barel. I přes tento pokles však zůstávají ceny pohonných hmot zhruba o třetinu vyšší než před vypuknutím konfliktu 28. února.
Prezident Trump uvedl, že v návaznosti na probíhající jednání nařídil ministerstvu obrany, aby na pět dní odložilo veškeré letecké údery na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu. Tento krok přišel jen dva dny poté, co hrozil totální likvidací těchto cílů, pokud Írán do pondělního večera neotevře Hormuzský průliv. Íránské ministerstvo zahraničí však Trumpova slova označilo za pokus o umělé snížení cen energií a snahu získat čas.
Situace v regionu zůstává extrémně napjatá. Íránské revoluční gardy varovaly, že na jakýkoli útok proti své elektrické síti odpoví stejnou mincí. Terčem odvetných úderů by se podle nich stala energetická a komunikační infrastruktura Izraele i elektrárny v sousedních zemích, které hostí americké vojenské základny. Předseda íránského parlamentu navíc označil ropná zařízení na celém Blízkém východě za legitimní cíle v případě americké eskalace.
Mezinárodní energetická agentura (IEA) v pondělí varovala, že současná krize je pro světovou ekonomiku horší než ropné šoky ze 70. let. Podle šéfa IEA Fatiha Birola bylo v devíti zemích regionu vážně poškozeno nejméně 44 energetických objektů. Blokáda Hormuzského průlivu, kudy protéká pětina světové ropy, způsobila největší narušení dodávek v historii. Kromě ropy a plynu je navíc přerušen obchod s hnojivy, petrochemií či heliem, což má fatální dopady na globální trh.
IEA se snaží situaci stabilizovat a jedná s Kanadou či Mexikem o navýšení produkce. Členské země agentury se již 11. března dohodly na uvolnění rekordních 400 milionů barelů ze strategických rezerv, přičemž Birol potvrdil, že v případě potřeby jsou připraveni uvolnit další zásoby. Současně Trumpova administrativa v pátek dočasně zrušila sankce na 140 milionů barelů íránské ropy, která se nachází na lodích na otevřeném moři, aby alespoň krátkodobě ulevila trhu.
Policie se v neděli obrátila na média v souvislosti s případem pátečního požáru v Pardubicích, jenž se prověřuje pro podezření z teroristického útoku. Novináři by podle strážců zákona neměli zveřejňovat informace, které by mohly ohrozit dopadení pachatelů.
