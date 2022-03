Cena nafty poprvé od invaze klesla, benzin zlevnil nejvýrazněji za 11 let

Aktualizováno 09:23 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Průměrná cena nafty v Česku poprvé od začátku ruské invaze klesla. V pondělí stála 49,22 koruny za litr, o 35 haléřů méně než v neděli. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Třetím dnem v řadě zlevňuje benzin. V pondělí jeho průměrná cena klesla o 54 haléřů na 46,54 koruny. To představuje nejvýraznější mezidenní pokles za více než 11 let, uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.