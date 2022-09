Česká republika je 17. ekonomicky nejsvobodnější zemí světa

Vyplývá to ze zveřejněného žebříčku "Economic Freedom of the World Index" (index ekonomické svobody) kanadského institutu Fraser, o kterém dnes ČTK v tiskové zprávě informoval Liberální institut. Nejsvobodnějšími zeměmi světa jsou podle žebříčku Hongkong a Singapur, naopak nejméně svobodná zůstala Venezuela.

Index se zveřejňuje od roku 1996. Letos zveřejněné údaje vycházejí z dat roku 2020. Zpoždění je způsobeno tím, že je nutné počkat na údaje ze 165 zemí světa. Index se skládá z pěti ukazatelů, které se týkají velikosti státního sektoru, úrovně právního státu, mezinárodního obchodu nebo celkové regulace. Dalším faktorem je měnové prostředí dané země a inflační prostředí.

"Ekonomická svoboda v ČR klesla, to je hlavní zpráva, na kterou bychom se měli soustředit. To, že v dalších zemích klesla také, takže jsme si udrželi místo v žebříčku, může být trochu utěšující, ale není to důvod k radosti nebo poplácávání po ramenou,“ komentoval výsledky ředitel Liberálního institutu Martin Pánek.

Hongkong a Singapur jsou opět na čele žebříku. Švýcarsko, Nový Zéland, Dánsko, Austrálie, Spojené státy, Estonsko, Mauricius a Irsko uzavírají nejlepší desítku. "Nejnovější kompletní údaje jsou z roku 2020, proto náš žebříček zobrazuje situaci vždy s dvouletým zpožděním. Hongkong vykazuje pokles svobody již v roce 2020 a očekáváme, že tento pokles bude pokračovat i nadále," dodal Pánek.“

Mezi deset nejhůře hodnocených zemí patří Demokratická republika Kongo, Alžírsko, Konžská republika, Írán, Libye, Argentina, Syrská arabská republika, Zimbabwe, Súdán a Venezuela. Despotické země jako Severní Korea a Kuba nejsou zařazené do žebříčku kvůli nedostatku údajů.

Další zajímavé příčky zaujímají například Japonsko (12.), Německo (25.), Itálie (44.), Francie (54.), Rakousko je na 33. místě, Slovensko na 54., Maďarsko na 57. a Polsko na 80. místě. Zajímavý je rozdíl mezi svobodným Tchaj-wanem (24.) a despotickou Čínskou lidovou republikou (116.), uvádí žebříček. Rozdíl je i mezi Ruskem (94.) a Ukrajinou (126. místo). "Žebříček pracuje s daty za rok 2020, tedy ještě dlouho před začátkem války a nastávající globální ruské izolace, která Rusko bezpochyby posune směrem dolů. Ukrajina se na druhé straně po vyhrané válce bude muset ekonomicky liberalizovat," upozornil Pánek.