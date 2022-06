Firmy Agrofertu mají vrátit dotace za 4,6 milionu

Dnes o tom informoval server iROZHLAS.cz, který má k disposici dopis českých úřadů Bruselu k auditu ke střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Prověrku 11 dotací, které dostaly firmy ze skupiny Agrofert, požadovala Evropská komise kvůli tomu, že při auditu střetu zájmů bývalého premiéra se nekontrolovaly všechny projekty týkající se firem z holdingu.

Kontrolu podle iROZHLASU prováděli nejdříve úředníci ministerstva průmyslu a obchodu a poté ministerstva financí. Kontrolu provedli u 11 projektů šesti firem. Úředníci prověřovali projekty Výzkumného ústavu organických syntéz (VUOS), který působí v chemickém průmyslu, zemědělských společností Primagra a Farmtec, společnosti Fatra, Kosteleckých uzenin a firmy Penam. Chyby v dotacích našli úředníci u šesti projektů.

U projektů VUOS našli pochybení u pěti prověřovaných dotací dohromady za více než 77 milionů korun, vrátit by měl zhruba čtyři miliony. "Auditní orgán identifikoval nedostatky v provedeném hodnocení hospodárnosti projektu, a to v rámci pořizovaných technologií, které představují výdajově nejvýznamnější položku," uvádí zpráva auditorů. Dalších 600.000 korun by měl vrátit podnik Farmtec.

Mluvčí holdingu Pavel Heřmanský pro iROZHLAS uvedl, že u kontrolovaných dotací jde o formální nedostatky, které vznikly například z důvodu přehlédnutí a u pěti projektů byla vratka vyměřena na nejnižších možných úrovních. "Například 0,01 procenta či 0,14 procenta z výše poskytnuté dotace. Dalších necelých osm procent bylo doměřeno spolupracujícím subjektům, které nebyly z koncernu Agrofert," dodal. Agrofert už také podle něj všechny vratky uznal a zaplatil.

Úředníci také zjistili, že VUOS neměl dotaci na jeden z projektů vůbec dostat, protože podle autorů ministerstva financí projekt nesplnil některá požadovaná kritéria. "Projekt měl být vyřazen z hodnocení," uvedli. Ministerstvo financí se kvůli podalo trestní oznámení, což potvrdil mluvčí resortu David Hluštík.