Letecké linky z ČR do Itálie a Jižní Koreje fungují bez omezení, zpřísňuje se ochrana

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Letecké linky z Česka do Jižní Koreje či do Itálie, kde v posledních dnech zaznamenali vysoký nárůst počtu nakažených novým koronavirem, zatím fungují bez omezení. Pražské letiště ovšem pro lety do těchto zemí zavedlo zvláštní opatření, ochranná opatření zavádějí i dopravci. Vyplývá to z informací letiště i dopravců na dotaz ČTK. Letecké linky do Itálie patří k nejvytíženějším, z Česka jich tam míří několik desítek. Z Prahy se sedmkrát týdně létá také do jihokorejského Soulu.