Meziroční inflace v dubnu zřejmě překonala 13procentní úroveň

"V meziročním srovnání do celkové inflace v dubnu opět až na výjimky přispívaly všechny oddíly spotřebního koše. Nejvíce přitom oddíl bydlení a to především díky imputovanému nájemnému a elektřině se zemním plynem. V oddílu doprava ceny pohonných hmot sice v dubnu meziměsíčně poklesly, avšak v meziročním srovnání do inflace stále citelně přispívaly. V dubnu dále zrychlovala meziroční inflace u potravin," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. S velmi vysokým meziročním růstem spotřebitelských cen je podle něj nutné počítat i v dalších měsících. "Inflace by mohla kulminovat na přelomu druhého a třetího čtvrtletí mezi 14 až 15 procenty," dodal.

Podobně vývoj vidí hlavní ekonom Creditas Petr Dufek. "Inflaci i v dubnu táhly nahoru především náklady na bydlení a potraviny. Zejména u elektřiny a plynu stále ještě dochází k přizpůsobení finálních cen pro domácnosti tržním cenám. U potravin dochází k soustavnému zdražování, nicméně ten největší posun cen nahoru je zřejmě ještě před námi," odhadl. I Dufek očekává, že inflace bude kulminovat na přelomu druhého a třetího čtvrtletí.

Ve srovnání s předchozím měsícem by ale měl růst cen zpomalit, odhadl analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht. "Důvodem pro snížení tempa inflace je oproti březnu již umírněnější vývoj cen elektřiny a zemního plynu. To samé platí i pro ceny u čerpacích stanic, které jsou nadále vysoké, ale meziměsíčně ubraly," uvedl. Meziměsíčně by se růst spotřebitelských cen měl podle něj dostat pod jedno procento.