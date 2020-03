Smartwings a ČSA kvůli koronaviru snižují počty letů i náklady

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Největší tuzemská letecká skupina Smartwings, do které patří i ČSA, kvůli dopadům šíření koronaviru zavedla úsporná opatření. Snižuje frekvenci letů do většiny evropských destinací, mzdové náklady a zastavila nábor nových zaměstnanců. Zároveň připouští další redukci letů v případě poklesu poptávky. Skupina to oznámila v tiskové zprávě.