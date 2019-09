Premiér Andrej Babiš připomněl, že Česko v současnosti usiluje o to, aby získalo jedno ze čtyř špičkových evropských center umělé inteligence. "Máme i podporu ostatních zemí visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko)," řekl poté ČTK a ČRo. Jejich premiéři a také západobalkánských zemí dnes jednají na summitu na Pražském hradě.

Premiér představil na mezinárodní konferenci SOLAIR, kterou pořádá @Akademie_ved_CR, Národní strategii umělé inteligence. „Chceme, aby se Česko stalo jedním z hlavních center výzkumu a vývoje v této oblasti,“ dodal @AndrejBabis. pic.twitter.com/CtsiHPIArL — Úřad vlády ČR (@strakovka) September 12, 2019

K favoritům pro vznik Evropského centra excelence pro umělou inteligenci patří vedle ČR i Německo, Francie a jedna ze skandinávských zemí, zřejmě Finsko nebo Švédsko. Podle Babiše je ČR z regionu nejlepší.

"Umělá inteligence je pro nás velká výzva. ČR má obrovský potenciál. Máme 500 vědců, kteří se touto problematikou zabývají. Tím, že máme nejnižší nezaměstnanost a velký problém najít lidi, tak roboti, Průmysl 4.0 a samozřejmě umělá inteligence jsou budoucností našeho hospodářství," řekl.

Dvoudenní mezinárodní konference Solair na Akademii věd ČR se věnuje etice v oblasti umělé inteligence. Chce rozproudit debatu o důležitých právních a společenských tématech, které se k problematice vztahují.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) už dříve uvedl, že termín, kdy by se mělo o centru na evropské úrovni rozhodnout, se očekává v prvním čtvrtletí příštího roku. Centrum by mělo začít fungovat příští rok, v plném režimu napřesrok. Nepůjde přitom o novou budovu nebo centrálu, ale o sestavu kompetentních výzkumných a průmyslových center. Česko se chce v oblasti rozvoje umělé inteligence zaměřit zejména na bezpečnost obyvatel, například v dopravě, v boji proti kriminalitě či při teroristických útocích.

Status Česka jako jednoho z evropských center umělé inteligence by podle premiéra pomohl řešit i další problémy, například ve zdravotnictví. "Do zdravotnictví stále přidáváme peníze, ale máme stále málo doktorů a sestřiček. Kdybychom měli v rámci strategie umělé inteligence přístroje, které by samy zanalyzovaly rentgenový snímek nebo nějaké výsledky z odběru krve, pomohlo by to," myslí si Babiš. Doplnil, že cíle v umělé inteligenci jsou součástí plánu ČR - země pro budoucnost včetně podpory výzkumu.

Podle jednoho z loňských průzkumů zhruba pětina obyvatel Česka má nějakou zkušenost s umělou inteligencí a polovina lidí jí důvěřuje. Na otázku, jak vláda bude řešit vzdělání v oblasti umělé inteligence, premiér uvedl, že stát musí nejprve motivovat mladé lidi, aby měli zájem o učitelskou profesi. "Potřebujeme posílit pedagogické fakulty, kompetence škol, ředitelů, musíme jim nechat volnost. Hlavním úkolem školy je, aby u žáka poznala, na co má nadání a orientovala ho," uvedl premiér s tím, že součástí toho je i povědomí o umělé inteligenci.

Podle Babiše ČR v oblasti průmyslu skončila s pobídkami pro montovny a stát nyní musí přilákat firmy s přidanou hodnotou. Za jeden z konkrétních kroků premiér považuje i zavedení předmětu technika do učebních plánů, aby se podpořilo technické vzdělávání.