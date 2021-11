Vývoz zboží z České republiky do zahraničí bude zřejmě rekordní

Vývoz zboží z České republiky do zahraničí by letos podle odhadu Asociace exportérů mohl vzrůst meziročně o devět procent na rekordních 3,8 bilionu korun. Bilance zahraničního obchodu by však měla poprvé od roku 2010 skončit záporným saldem, a to kolem 50 miliard korun. Loni byla bilance zahraničního obchodu v plusu 180 miliard korun. Na dnešním Exportním fóru v Mladých Bukách to ČTK řekl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.