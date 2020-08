Britská ekonomika je poprvé po 11 letech v recesi, statisíce lidí přišly o práci

Od ledna do března, tedy v období, než se plně projevil vliv pandemie nemoci covid-19, se hrubý domácí produkt (HDP) snížil v porovnání s předchozím čtvrtletím o 2,2 procenta. Britská ekonomika, která je šestá největší na světě, je tak poprvé po 11 letech v recesi, která se charakterizuje jako dva kvartály hospodářského poklesu po sobě.

Údaje jsou ale mírně lepší, než se očekávalo. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že hospodářství ve srovnání s předchozími třemi měsíci klesne o 20,5 procenta a v meziročním srovnání o 22,4 procenta. Propad britské ekonomiky byl ale větší, než pokles 12,1 procenta vykázaný v eurozóně a 9,5 procenta, o kolik se v mezičtvrtletním srovnání snížil výkon americké ekonomiky.

Podle ONS se v červnu začaly objevovat známky ekonomického oživení. Ve srovnání s květnem HDP za tento měsíc přidal 8,7 procenta, uvedl úřad. To je více než osm procent, které odhadovali analytici oslovení Reuters. Meziměsíční údaj za květen byl upraven směrem nahoru na 2,4 procenta z dříve udávaných 1,8 procenta.

1/2 UK GDP just published by @ONS shows GDP fell by 20.4% in Q2, the biggest quarterly fall on record. Month of June saw growth of 8.7%, but GDP is still 17.2% smaller than it was in February pic.twitter.com/ih50BpKViO