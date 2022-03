Britská vláda řeší, jak znovu odložit zavedení hraničních kontrol zboží z EU

Británie měla původně s kontrolami začít v létě roku 2020, krok byl ovšem tehdy odložen na loňský březen, načež následovaly odklady na loňské září a nakonec a na začátek letošního července. Nyní se tedy podle FT uvažuje o čtvrtém posunu termínu, zatímco vývoz z Británie do EU podléhá již mnoho měsíců plnému unijnímu režimu kontrol.

Úvahy o novém odkladu britských kontrol podle informací FT zapadají do vládní snahy krotit obchodní překážky a narůstající každodenní výdaje britských domácností. Nedávno jmenovaný státní tajemník pro brexitové příležitosti Jacob Rees-Mogg údajně tento týden možnost uplatňovat pouze mírné kontroly dovozu prezentoval jako jeden z přínosů odchodu z EU. Jedním z hlavních hesel zastánců brexitu přitom byl v uplynulých letech slib "vzít si zpět kontrolu" nad britskými hranicemi.

Vysoce postavení činitelé v kanceláři britského premiéra Borise Johnsona, který patřil k hlavním tvářím kampaně za brexit, jsou nyní podle zdrojů FT naklonění myšlence nového odkladu hraničních kontrol. Ministerský předseda nicméně zatím definitivní rozhodnutí neučinil, dodává deník.

Británie formálně vystoupila z Evropské unie před více než dvěma lety, některé aspekty brexitu jsou však stále nedořešené. Vedle britských kontrol dováženého zboží jsou to především důsledky takzvaného protokolu o Severním Irsku, který obě strany přijaly jako řešení zapeklité otázky uspořádání v uvedené části Spojeného království. Protokol stanovil, že Severní Irsko i po brexitu v praxi zůstává součástí jednotného unijního trhu se zbožím, Britové se však od vstupu dohody v platnost snaží vyhnout dojednaným kontrolám zboží putujícího do Severního Irska ze zbytku země. Analýzy ekonomického vývoje mezitím naznačují, že brexit britské hospodářství poškodil.

Zavedení plnohodnotných kontrol na potraviny přicházející do Británie z EU by vedlo ke "kolapsu dodávek" pro britské podniky, které spoléhají na častý dovoz malých množství čerstvých potravin, uvedl šéf podnikatelské komory Cold Chain Federation Shane Brennan. Další odsunutí kontrol podle něj dává smysl, "i když by posílilo přetrvávající nespravedlnost mezi zkušenostmi dovozců z EU a britských exportérů".

Jako opodstatněné hodnotil úvahy o prodloužení aktuálního celního režimu i ředitel sdružení Scotland Food and Drink James Withers. Také však uvedl, že potvrzení tohoto kurzu by naštvalo mnohé exportéry. "Není pochyb o tom, že by to byla hořká pilulka pro spoustu exportérů, kteří se už 15 měsíců potýkají s cunami papírování, jaké naši konkurenti z EU nečelí," řekl.