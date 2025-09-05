Fintokei odstartovalo sérii změn, které mají posunout prop trading o krok dál

Tahle česká firma s mezinárodním přesahem představuje šest klíčových vylepšení, díky nimž se nováčci i zkušení obchodníci dostanou k úspěchu rychleji a za férovějších podmínek.
Novinky přicházejí postupně, každý týden jedna. Cílem je vytvořit prostředí, kde mohou tradeři růst bez zbytečných překážek.
„Když chcete najít špičkového pilota formule 1, neposadíte ho do auta na polní cestě. Stejně tak i naši obchodníci potřebují špičkové podmínky, aby mohli ukázat svůj plný výkon,“ říká David Varga, CEO Fintokei.
Fintokei jako prop trading společnost vyhledává šikovné tradery. Ti se nejprve musí poprat s placenou výzvou, a pokud uspějí, dostanou k dispozici firemní účet. Na něm obchodují a z dosažených zisků pravidelně čerpají výplaty.
Více volnosti, bleskové výplaty a menší náklady
Mezi prvními vylepšeními stálo otevření větší svobody, okamžitá cesta k výplatě a snížení poplatků na vybraných trzích. Padla pravidla, která dřív traderům komplikovala práci, a přibyly možnosti, které konkurence často nepovoluje.
Zatímco jinde čekají obchodníci na schválení výplaty dlouhé hodiny nebo i dny, u Fintokei jde o pár vteřin. „Chceme, aby ten moment, kdy si klient klikne na vyplacení, působil jako odměna po dlouhém dni - čistý pocit vítězství,“ dodává Varga.
Statistiky mluví jasně, v letech 2023 a 2024 firma schválila 99,9 % všech payoutů, přičemž výjimky tvořily pouze případy porušení pravidel. Jen v roce 2024 tak Fintokei vyplatilo traderům přes 330 milionů korun a částka dál stoupá.
Další bonus? Zrušení poplatků na populárních trzích, které obchodníkům dává ještě větší prostor a šanci na lepší výsledky.
A to nejlepší ještě přijde
Fintokei odhaluje nové upgrady vždy v pondělí. Čtyři už byly oznámeny, dvě další čekají na odhalení v příštích týdnech. Každá novinka přitom cílí na jinou část obchodního procesu, od pravidel, přes náklady, až po moderní nástroje.
Celý balík změn má jasný cíl: upevnit pozici Fintokei jako lídra v prop tradingu a zajistit traderům z Česka i celého světa podmínky, díky nimž mohou růst rychleji a bezpečněji.
Zdroj: Libor Novák