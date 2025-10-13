UX testování v praxi: zlepšete design i spokojenost zákazníků

Každý z nás už někdy navštívil web, který sice vypadal krásně, ale orientace na něm byla složitá. Design byl krásný, ale rozhodně ne funkční. V tom spočívá rozdíl mezi pouhou estetikou a skutečným UX, neboli zákaznickou zkušeností. UX testování je nástroj, díky kterému můžete zjistit, jak se lidé na webu cítí, zda snadno najdou to, co hledají, a zda je cesta například k objednávce jednoduchá.
Co je UX a proč je pro web důležité
UX (user experience) znamená uživatelský zážitek. Jde o zákaznickou zkušenost, kterou si člověk odnáší z používání aplikace nebo webu.
Ukažme si to na jednoduchém příkladu. Představte si e-shop. Dobrý UX design znamená, že zákazník během pár kliknutí najde produkt, vloží ho do košíku a bez potíží dokončí nákup.
Špatné UX naopak způsobí, že se uživatel ztratí v nabídce, nedokáže najít kontaktní informace nebo se mu stránka dlouho načítá. A co udělá? Opustí web a zamíří na jiný.
UX design zahrnuje tedy víc než vzhled. Zaměřuje se na funkčnost, rychlost a intuitivnost. Když funguje správně, šetří čas, usnadňuje cestu k cíli a zvyšuje spokojenost zákazníků.
Testovat, testovat, testovat
Dobře zvládnuté UX se promítá do výsledků webu. Zvyšuje konverze i návštěvnost na webu. Například rychlost webu je pro uživatele webu klíčovým faktorem. Ze statistik z roku 2024 vyplývá, že:
- 53 % návštěvníků opouští na mobilních zařízeních web, pokud se jeho stránka načítá déle než 3 vteřiny.
- Konverzní poměr klesá o 4,4 % s každou další vteřinou, co se web načítá.
- 70 % uživatelů uvádí, že rychlost stránky ovlivňuje jejich ochotu nakoupit na daném webu.
Pomocí UX testování dokážete zjistit:
- kde se lidé na webu ztrácí,
- proč uživatel nedokončí objednávku,
- které prvky na webu jsou matoucí nebo složité.
Jaké existují základní metody testování
Je hned několik metod, jak testovat UX jednoduše a relativně levně.
Uživatelské testování webu patří k jednodušším k způsobům. Pozvete si do firmy několik lidí, co zastupují vaši cílovou skupinu, a na základě úkolů, které jim dáte, sledujete, jak se na webu chovají, co jim nejde, kde se zasekli a tak dále. To pomůže odhalit skutečné problémy, který váš web má, a ještě získáte autentickou zpětnou vazbu.
Při A/B testování připravíte dvě varianty stránky, které se od sebe drobně liší například jiným textem nebo barvou v tlačítku, a následně sledujete, na jakou variantu uživatelé reagují lépe. U této metody je podstatné vždy testovat pouze jeden prvek. Pokud na stránce současně změníte barvu tlačítka, jeho umístění i velikost, nebude možné přesně určit, která konkrétní změna vedla k reakci uživatele, protože všechny tyto faktory mohou ovlivnit jeho chování.
Pomocí dotazníků se uživatelů můžete zeptat, jak se jim web používá, co jim na něm vadí a co by na něm uvítali mít navíc. Dotazník můžete poslat svým zákazníkům e-mailem nebo ho mít umístěný přímo na webu, například ve formě jedné krátké otázky. Získáte tak velké množství dat ve formě zkušenosti přímo od lidí, kteří web používají. Vyšších výsledkům docílíte, když respondentovi nabídnete motivační odměnu například ve formě slevy na vašem webu.
Heuristická analýza je metoda, při které web nezkoumají přímo uživatelé, ale odborník na UX. Ten prochází stránky a vyhodnocuje je podle pravidel pro funkční design. Zkušený UX specialista tak dokáže v poměrně krátkém čase najít základní nedostatky na webu, které uživatele mohou odrazovat od nákupu či jiné akce.
4 tipy, na které myslet při UX testování
- I malý vzorek lidí může být relevantní, při uživatelském testování vám už 7 kvalitních lidí dokáže plno chyb odhalit.
- Pravidelné testování vám pomůže neusnout na vavřínech, UX se neustále mění a vyvíjí a je potřeba s ním držet krok.
- Sledujte a ptejte se. Pokud uživatel 6× klikne na stejné místo, zeptejte se ho, proč to udělal.
- Nenechte se ošálit svými dojmy. Co funguje vám jako majiteli e-shopu, nemusí fungovat zákazníkovi. Vy na svém webu trávíte spoustu času a zdá se vám intuitivní. Nový uživatel ho vidí poprvé a jeho zákaznická zkušenost tak bývá úplně jiná.
UX testování není jen pro velké firmy s obrovským rozpočtem. I malý podnik může díky několika jednoduchým testům odhalit zásadní nedostatky a výrazně zlepšit použitelnost svého webu. Výsledkem bude spokojenost zákazníků a vyšší konverze.
