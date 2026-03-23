IEA: Situace na světových energetických trzích překonává největší krize moderní historie

Libor Novák

23. března 2026 9:13

těžba ropy, autor: Zbynek Burival
těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Situace na světových energetických trzích dosáhla kritického bodu a podle šéfa Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatiha Birola svými dopady překonává největší krize moderní historie. Současný konflikt v Íránu, doprovázený bombardováním a uzavřením strategického Hormuzského průlivu, v sobě kombinuje ničivou sílu obou ropných šoků ze 70. let i následků ruské invaze na Ukrajinu. Birol v pondělí v Canbeře varoval, že světoví lídři zpočátku podcenili hloubku problémů, které tato destabilizace přinese.

Rozsah současného výpadku je podle statistik IEA alarmující. Zatímco ropné krize v letech 1973 a 1979 znamenaly ztrátu zhruba 5 milionů barelů ropy denně, nynější konflikt, který naplno vypukl koncem února, už trh připravil o 11 milionů barelů denně. K tomu je nutné připočítat výpadek 140 miliard metrů krychlových plynu, což je téměř dvojnásobek objemu, o který svět přišel po začátku války na Ukrajině v roce 2022.

Krize se však neomezuje pouze na paliva. Birol upozornil, že dochází k přerušení dodávek v „životně důležitých tepnách“ globální ekonomiky, což zasahuje výrobu hnojiv, petrochemický průmysl a obchod se sírou či heliem. V Perském zálivu bylo navíc těžce poškozeno nejméně 40 energetických zařízení. To znamená, že i kdyby boje okamžitě ustaly, obnova dodávek nebude ani zdaleka okamžitá.

V reakci na tento vývoj již IEA přistoupila k historicky největšímu nouzovému opatření, když 11. března uvolnila 400 milionů barelů ropy ze strategických rezerv. Birol zdůraznil, že agentura je v kontaktu s lídry v Asii, Evropě i Severní Americe a v případě potřeby je připravena na trh dodat další zásoby. Dosud bylo využito pouze 20 % celkových rezerv, takže prostor pro další intervenci existuje.

Agentura zároveň apeluje na státy, aby začaly zavádět opatření na straně poptávky. Mezi doporučeními se objevuje častější práce z domova, dočasné snížení povolené rychlosti na dálnicích nebo omezení letecké dopravy. Tato preventivní opatření mají pomoci zmírnit šok pro hospodářství, dokud se nepodaří vyřešit největší problém – neprůchodnost Hormuzského průlivu, kudy běžně proudí pětina světové ropy.

Napětí dále zvyšuje ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Íránu pohrozil totální zkázou jeho energetické infrastruktury, pokud průliv do pondělní noci neotevře. Teherán na oplátku slibuje útoky na odsolovací zařízení a energetické uzly patřící USA a jejich spojencům v regionu. Podle Birola není vůči těmto dopadům imunní žádná země a situace vyžaduje koordinované globální úsilí.

Benzin na příděl? Svět čelí větší hrozbě než za velké ropné krize, hrozí výrazné zdražování potravin i paliv

Benzin na příděl? Svět čelí větší hrozbě než za velké ropné krize, hrozí výrazné zdražování potravin i paliv

Světová ekonomika čelí vážné hrozbě v důsledku prodlužujícího se konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Podle analytiků a představitelů energetických organizací se spotřebitelé po celém světě musí připravit na výrazné zdražování potravin, pohonných hmot i cestování. Tato krize zasahuje dodavatelské řetězce napříč všemi odvětvími, protože energie je základním vstupem pro veškerou produkci a dopravu.

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

IEA: Situace na světových energetických trzích překonává největší krize moderní historie

Situace na světových energetických trzích dosáhla kritického bodu a podle šéfa Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatiha Birola svými dopady překonává největší krize moderní historie. Současný konflikt v Íránu, doprovázený bombardováním a uzavřením strategického Hormuzského průlivu, v sobě kombinuje ničivou sílu obou ropných šoků ze 70. let i následků ruské invaze na Ukrajinu. Birol v pondělí v Canbeře varoval, že světoví lídři zpočátku podcenili hloubku problémů, které tato destabilizace přinese.

Benzin na příděl? Svět čelí větší hrozbě než za velké ropné krize, hrozí výrazné zdražování potravin i paliv

Světová ekonomika čelí vážné hrozbě v důsledku prodlužujícího se konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Podle analytiků a představitelů energetických organizací se spotřebitelé po celém světě musí připravit na výrazné zdražování potravin, pohonných hmot i cestování. Tato krize zasahuje dodavatelské řetězce napříč všemi odvětvími, protože energie je základním vstupem pro veškerou produkci a dopravu.

Česko má po osmi letech medaili z halového MS. Lurdes Gloria Manuel ovládla čtvrtku

Česká výprava atletů se konečně dočkala medaile z halového světového šampionátu. V sobotu se o ni v polské Toruni postarala čtvrtkařka Lordes Gloria Manuel, která si navíc doběhla pro tu nejcennější z nich, když závod na 400 metrů ovládla osobním rekordem, tedy v čase 50,76 sekundy. Jedná se tak pro ni o první výrazný seniorský úspěch, kterým tak navázala na svůj titul juniorské mistryně světa.

Smrtelná nehoda ve středních Čechách. Zasahoval vrtulník

Tragické následky má nedělní nehoda na Kolínsku ve středních Čechách. Jeden člověk nepřežil havárii osobního auta, další dva lidé utrpěli zranění. Příčina události je předmětem vyšetřování. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. 

Sparta odvetu osmifinále s Alkmaarem nezvládla. Olomouc nestačila na Mohuč

Český fotbal už nemá po čtvrtku v této sezóně evropských fotbalových pohárů žádného zástupce. Osmifinále Konferenční ligy se totiž hrubě nevydařilo pražské Spartě, která vstupovala do domácí odvety s nizozemským Alkmaarem po porážce 1:2 z úvodního zápasu. Výkon svěřenců kouče Briana Priskeho byl však ještě horší než před týdnem a nikdo se tak nemohl divit tomu, že odvetný duel dospěl k jasnému výsledku 4:0 pro Alkmaar. To Olomouc se v německé Mohuči pokoušela o klubovou senzaci. První poločas statečně držela bezbrankový stav, o svém postupu do čtvrtfinále nakonec bundesligový celek rozhodl dvěma góly ve druhé půli, přičemž mu pomohlo i to, že Olomouc dohrávala o deseti.

ANO je suverénní, do Sněmovny by proniklo jen pět stran

Více než třetina lidí by momentálně podpořila vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jeden z jeho nynějších koaličních partnerů by ale skončil mimo Poslaneckou sněmovnu, kam by se dostalo jen pět subjektů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. 

Trump vyhrožuje Íránu. Dal mu ultimátum ohledně Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump znovu vyzval Írán k ukončení blokády Hormuzského průlivu. Teheránu dal 48 hodin, po uplynutí ultimáta mají následovat americké útoky na íránské elektrárny. Trump zároveň trvá na tom, že cílů operace bylo dosaženo. 

