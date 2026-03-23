IEA: Situace na světových energetických trzích překonává největší krize moderní historie

Situace na světových energetických trzích dosáhla kritického bodu a podle šéfa Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatiha Birola svými dopady překonává největší krize moderní historie. Současný konflikt v Íránu, doprovázený bombardováním a uzavřením strategického Hormuzského průlivu, v sobě kombinuje ničivou sílu obou ropných šoků ze 70. let i následků ruské invaze na Ukrajinu. Birol v pondělí v Canbeře varoval, že světoví lídři zpočátku podcenili hloubku problémů, které tato destabilizace přinese.
Rozsah současného výpadku je podle statistik IEA alarmující. Zatímco ropné krize v letech 1973 a 1979 znamenaly ztrátu zhruba 5 milionů barelů ropy denně, nynější konflikt, který naplno vypukl koncem února, už trh připravil o 11 milionů barelů denně. K tomu je nutné připočítat výpadek 140 miliard metrů krychlových plynu, což je téměř dvojnásobek objemu, o který svět přišel po začátku války na Ukrajině v roce 2022.
Krize se však neomezuje pouze na paliva. Birol upozornil, že dochází k přerušení dodávek v „životně důležitých tepnách“ globální ekonomiky, což zasahuje výrobu hnojiv, petrochemický průmysl a obchod se sírou či heliem. V Perském zálivu bylo navíc těžce poškozeno nejméně 40 energetických zařízení. To znamená, že i kdyby boje okamžitě ustaly, obnova dodávek nebude ani zdaleka okamžitá.
V reakci na tento vývoj již IEA přistoupila k historicky největšímu nouzovému opatření, když 11. března uvolnila 400 milionů barelů ropy ze strategických rezerv. Birol zdůraznil, že agentura je v kontaktu s lídry v Asii, Evropě i Severní Americe a v případě potřeby je připravena na trh dodat další zásoby. Dosud bylo využito pouze 20 % celkových rezerv, takže prostor pro další intervenci existuje.
Agentura zároveň apeluje na státy, aby začaly zavádět opatření na straně poptávky. Mezi doporučeními se objevuje častější práce z domova, dočasné snížení povolené rychlosti na dálnicích nebo omezení letecké dopravy. Tato preventivní opatření mají pomoci zmírnit šok pro hospodářství, dokud se nepodaří vyřešit největší problém – neprůchodnost Hormuzského průlivu, kudy běžně proudí pětina světové ropy.
Napětí dále zvyšuje ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Íránu pohrozil totální zkázou jeho energetické infrastruktury, pokud průliv do pondělní noci neotevře. Teherán na oplátku slibuje útoky na odsolovací zařízení a energetické uzly patřící USA a jejich spojencům v regionu. Podle Birola není vůči těmto dopadům imunní žádná země a situace vyžaduje koordinované globální úsilí.
Benzin na příděl? Svět čelí větší hrozbě než za velké ropné krize, hrozí výrazné zdražování potravin i paliv
Írán oplácí stejnou mincí. Varoval Trumpa, ceny ropy mohou ještě vzrůst
před 27 minutami
IEA: Situace na světových energetických trzích překonává největší krize moderní historie
před 1 hodinou
Benzin na příděl? Svět čelí větší hrozbě než za velké ropné krize, hrozí výrazné zdražování potravin i paliv
před 2 hodinami
Počasí se v týdnu promění. Přes Česko přejde studená fronta
včera
Norská princezna v dokumentech o Epsteinovi. Zmanipuloval mě, tvrdí
včera
Velikonoce i letos ovlivní důchody. Tři výplatní termíny budou jiné
včera
Norrise poctil prezident Trump. Byl to skvělý chlap, ocenil herce
včera
Česko má po osmi letech medaili z halového MS. Lurdes Gloria Manuel ovládla čtvrtku
včera
Smrtelná nehoda ve středních Čechách. Zasahoval vrtulník
včera
Írán oplácí stejnou mincí. Varoval Trumpa, ceny ropy mohou ještě vzrůst
včera
Sparta odvetu osmifinále s Alkmaarem nezvládla. Olomouc nestačila na Mohuč
včera
Paříž či Londýn v ohrožení. Írán představuje globální hrozbu, zní z Izraele
včera
Policie apeluje na média. Jde o dopadení pachatelů útoku v Pardubicích
včera
Ochlazení v Česku potvrzeno. Meteorologové naznačili, co přinese příští týden
včera
ANO je suverénní, do Sněmovny by proniklo jen pět stran
včera
Novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích. Policie opustila místo činu
včera
Jsme mimořádně oslabení a ohrožení, říká Fico po unijním summitu
včera
Evakuace žižkovské věže v Praze. Na místě zasahovali hasiči
včera
Češi či Poláci stáhli vojáky z Iráku. Důvodem je situace na Blízkém východě
včera
Incident s airsoftovou zbraní na Letné. Policie upřesnila, co se stalo
včera
Trump vyhrožuje Íránu. Dal mu ultimátum ohledně Hormuzského průlivu
Americký prezident Donald Trump znovu vyzval Írán k ukončení blokády Hormuzského průlivu. Teheránu dal 48 hodin, po uplynutí ultimáta mají následovat americké útoky na íránské elektrárny. Trump zároveň trvá na tom, že cílů operace bylo dosaženo.
