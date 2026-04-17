Otevření Hormuzského průlivu zahýbalo trhy. Cena ropy prudce klesá

Oznámení íránského ministra zahraničí o úplném otevření Hormuzského průlivu pro komerční dopravu vyvolalo okamžitou reakci na globálních finančních trzích. Ceny ropy zaznamenaly prudký propad, kdy cena za barel severomořské ropy Brent klesla pod hranici 90 dolarů.
Ještě dopoledne se přitom obchodovala za více než 98 dolarů. Podobně výrazný pokles postihl i americkou lehkou ropu. Pro srovnání, před vypuknutím konfliktu se ropa Brent prodávala za méně než 70 dolarů, aby v březnu vlivem bojů vyvrcholila na hodnotách přesahujících 119 dolarů za barel.
Pozitivní zprávy se promítly také do růstu akciových trhů v Evropě i ve Spojených státech. Indexy v Paříži a Frankfurtu posílily o více než dvě procenta, zatímco londýnský index FTSE vykázal mírnější nárůst o půl procenta. V úvodních minutách obchodování v USA rostl index Dow Jones o 1,3 procenta a S&P 500 o 0,7 procenta. Investoři tak reagují na příslib uvolnění klíčové obchodní tepny po dobu trvání sjednaného příměří.
Navzdory optimistickému vývoji na burzách však odborníci varují, že návrat k běžnému provozu v průlivu nebude okamžitý. Velké přepravní společnosti zdůrazňují, že jejich prioritou zůstává bezpečnost posádek a plavidel. Před obnovením pravidelných tras budou pravděpodobně vyžadovat dlouhodobé zastavení bojů. I když menší firmy mohou být ochotny riskovat, tragická bilance deseti mrtvých námořníků z uplynulého období nutí velké hráče k velké opatrnosti.
Situaci lze srovnat s krizí v Rudém moři z konce roku 2023, kdy útoky povstalců donutily lodě hledat alternativní cesty. Tehdy trvalo více než dva roky, než se doprava začala v omezené míře vracet do normálu, a to až po několika měsících naprostého klidu bez útoků. U Hormuzského průlivu je však situace odlišná ve dvou zásadních bodech. Neexistuje pro něj žádná náhradní trasa a přeprava obrovského množství ropy a plynu je pro světovou ekonomiku natolik kritická, že motivace k rychlému návratu je mnohem silnější než v jiných případech.
EU musí kvůli zhoršující se globální situaci radikálně zrychlit investice do obrany, shodují se lídři

Evropská unie musí v reakci na zhoršující se globální bezpečnostní situaci radikálně zrychlit investice do obrany a navýšit průmyslovou produkci. Shodli se na tom předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a generální tajemník NATO Mark Rutte během společného jednání, které bylo zaměřeno na přípravu nadcházejícího červencového summitu Aliance v Ankaře. Podle von der Leyen je nezbytné investovat více, vyrábět více a v obou případech postupovat výrazně rychleji než doposud.
