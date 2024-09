Povodně vytopily i známé české firmy. Pod vodou je i továrna Kofoly, píše zahraniční tisk

Prezident Petr Pavel uvedl, že pokud by nebylo možné zajistit regulérnost voleb ve všech oblastech, byl by to důvod pro jejich odložení, pokud by se našla právní cesta. Prohlásil to před večerním jednáním vlády, které se účastnil kvůli řešení povodňové situace. Krajské a senátní volby jsou naplánovány na pátek a sobotu.