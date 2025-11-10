Ryanair oznámil zásadní změnu: Od 12. listopadu nebude akceptovat papírové letenky

Letecký dopravce Ryanair zavádí novinku, která výrazně změní způsob, jakým se odbavují jeho cestující. Od středy 12. listopadu nebude možné u Ryanairu nastoupit s vytištěnou palubní vstupenkou – ta bude muset být vygenerována v aplikaci myRyanair a předložena v digitální formě.
Společnost uvádí, že již nyní používá digitální vstupenky více než 80 % cestujících. Jak uvádí server Airways, hlavními motivy změny jsou zrychlení procesu odbavení, snížení administrativy a ekologický přínos – Ryanair odhaduje úsporu až 300 tun papíru ročně.
Cestující budou muset provést online odbavení v aplikaci. Tištěná odbavení nebo vytisknuté vstupenky nebudou od daného data akceptovány. Cestuj levně V případě, že cestující svůj chytrý telefon ztratí nebo se mu vybije baterie, je nutné, aby se před nástupem na letiště prokazatelně odbavil online – teprve poté mu může být vystaven náhradní papírový boarding pass.
Pro skupiny cestujících stačí, aby alespoň jedna osoba měla vstupenku v aplikaci, a ostatní mohou mít své vstupenky distribuované v téže aplikaci. Cestuj levně Výjimky platí pouze pro některé destinace – například z Maroka a Albánie, kde místní předpisy nadále vyžadují papírovou vstupenku.
Změna vyvolala smíšené reakce. Zatímco mladší a technologicky zdatnější cestující přechod většinou vítají jako zjednodušení, pro starší osoby nebo cestující bez chytrého telefonu může být novinka komplikací. Ryanair však zdůrazňuje, že digitalizace odbavení je krok správným směrem
