Budoucnost twitteru je nejistá, sdělil jeho šéf zaměstnancům po dohodě s Muskem

"Vím, že to je významná změna a že pravděpodobně vstřebáváte, co to znamená pro vás i pro budoucnost Twitteru," uvedl Agrawal ve vzkazu zaslaném podřízeným. Twitter předtím oznámil, že spoluzakladatel služby PayPal a šéf automobilky Tesla Musk internetovou společnost koupí za přibližně 44 miliard dolarů (zhruba bilion Kč). Očekává se, že převzetí bude hotové do několika měsíců, přičemž Musk delší dobu dává najevo, že chce fungování sociální sítě s desítkami milionů uživatelů po celém světě zásadně změnit.

Podrobnosti ohledně jeho plánů, které se patrně týkají moderování obsahu i transparentnosti platformy, ovšem nejsou jasné, což reflektují i slova Agrawala. "Až bude dohoda uzavřená, nevíme, jakým směrem platforma půjde," řekl zaměstnancům podle agentury Reuters.

"Někteří z vás mají velké obavy, někteří z vás jsou nadšení," citoval zase Agrawala reportér televize CNN. Šéf sociální sítě podle médií řekl, že s Muskem se o jeho plánech povedou diskuse a že miliardář později předstoupí před zaměstnance, aby přijímal jejich otázky.

On Twitter internal call right now, Twitter CEO @paraga tells staff, "...Some of you are very concerned, some of you are very excited..." about Elon deal.