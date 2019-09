Česko je 22. nejsvobodnější ze 162 ekonomik světa

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Česká republika je 22. ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 162 sledovaných států světa. Umístila se tak na stejné příčce jako o rok dříve. Vyplývá to z zveřejněného žebříčku "Economic Freedom of the World Index" (index ekonomické svobody) kanadského institutu Fraser. Nejsvobodnější zemí světa zůstal podle žebříčku Hongkong, naopak nejméně svobodná zůstala Venezuela.