Globální ekonomika se podle expertů zotaví nejdříve v roce 2022

"Jihoevropské státy se stále zotavují z úsporných opatření, navíc se potýkají s vysokou úrovní veřejného dluhu, stárnoucí populací (která je náchylnější k závažným případům nákazy koronavirem) a s přetrvávajícími rozpočtovými deficity," uvedla EIU.

"Dluhová krize v některé z těchto zemí by vedla k masivním turbulencím na finančních trzích. Krize by se tak rychle rozšířila do celého světa," dodala.

Opatření proti šíření koronaviru v posledních měsících podkopaly hospodářskou aktivitu po celém světě. Vlády proto musely zavést rozsáhlá opatření na podporu ekonomiky. Zároveň klesly rozpočtové příjmy a vzrostly výdaje na zdravotní a sociální péči.

Vlády navíc podle EIU zřejmě nebudou schopny zmírnit vzniklé rozpočtové deficity prostřednictvím úsporných opatření. "Úspory pohlcují politický kapitál, kterého možná nezbude dost k jejich realizaci. Zejména s ohledem k tomu, že poslední období utahování opasků řada zemí zažila před tak krátkou dobou," uvedli ekonomové EIU.