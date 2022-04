Musk členem správní rady Twitteru nebude

Musk se měl stát členem správní rady v sobotu. Podle dohody měl do roku 2024 zastávat funkci ředitele. Po dobu, kdy by byl členem správní rady, a 90 dní po ukončení členství nesměl sám nebo ve skupině vlastnit více než 14,9 procenta akcií Twitteru.

Ale "Elon se ještě téhož rána (v sobotu) podělil o to, že se již nestane členem správní rady", uvedl Agrawal. "Jsem přesvědčen, že je to tak nejlepší. Vždy jsme si vážili a budeme vážit příspěvků našich akcionářů, ať už jsou ve správní radě, nebo ne. Elon je naším největším akcionářem a my budeme i nadále otevřeni jeho příspěvkům," uvedl Agrawal.

Zpráva o Muskově nástupu do správní rady vyvolala u některých zaměstnanců Twitteru paniku ohledně toho, zda bude nadále na sociální síti možné moderovat obsah, sdělily agentuře Reuters zdroje ze společnosti. Musk před získáním významného podílu ve firmě uspořádal na twitteru anketu, v níž se uživatelů ptal, zda se domnívají, že provozovatel dodržuje zásadu svobody projevu.

Den poté, co se stal největším akcionářem, spustil další anketu, v níž se uživatelů ptal, zda chtějí tlačítko pro dodatečnou úpravu příspěvků. Na této dlouho očekávané editační funkci platforma pracuje. V příštích měsících ji má testovat ve své placené službě Twitter Blue. Zatím není jasné, zda bude funkce k dispozici pro všechny uživatele, napsala agentura AP.

Šéf Tesly se také v anketě uživatelů ptal, zda by se sídlo Twitteru, kam po pandemii covidu-19 dochází pracovat jen málo lidí, mělo přeměnit na útulek pro bezdomovce. Jeho nápad podpořil i zakladatel společnosti Amazon Jeff Bezos, který je po Muskovi druhým nejbohatším člověkem světa.

V sobotu Musk navrhl změny v prémiové předplatitelské službě Twitter Blue. Je pro snížení ceny, zákaz reklamy a možnost platit službu v kryptoměně dogecoin. Týž den zveřejnil příspěvek s otázkou, zda sociální síť neskomírá. Jako argument uvedl několik účtů, například bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy nebo zpěváka Justina Biebera, na nichž přibývají příspěvky jen zřídka.

Musk je nejbohatším člověkem světa. Žebříček sestavovaný agenturou Bloomberg jeho majetek vyčísluje na 260 miliard dolarů (5,8 bilionu Kč). Mohl by si tedy Twitter koupit bez problémů celý, upozornil technologický komentátor BBC James Clayton. Vzhledem k tomu, že místo ve správní radě odmítl, nechal si podle komentátora Musk otevřené dveře k tomu, aby si koupil větší podíl. Tržní hodnota Twitteru se pohybuje kolem 40 miliard dolarů.

Clayton dále upozorňuje na možné náznaky ve vyjádření šéfa Twitteru. "Říká, že panu Muskovi bylo nabídnuto místo ve správní radě - kde by se musel chovat v zájmu akcionářů," uvádí příklad. Klade si pak otázku, zda společnost provozující stejnojmennou sociální síť nechtěla Muska začlenit, aby tak "napáchal méně škody".

"Musk je nesmírně mocný, jeho bohatství a nepředvídatelnost z něj činí možná lukrativního, ale také potenciálně nebezpečného investora," uzavřel Clayton.