KOMENTÁŘ | Česká diplomacie zemřela. Macinkův mafiánský útok na prezidenta a novináře pohřbívá i demokracii

Postup ministra zahraničí Petra Macinky vůči hlavě státu vzbuzuje otázky o samotných základech demokratického vyjednávání, o to více v případě, kdy jedním z aktérů je právě šéf české diplomacie. Prezident Petr Pavel otevřeně označil ministrovy noční zprávy za nepřípustný pokus o vydírání a nátlakové metody, které jsou v ústavním systému neakceptovatelné.
Macinka ve své komunikaci používá ostrou terminologii o „pálení mostů“ a „brutálním boji bez skrupulí“, což hlava státu vnímá jako ohrožení politické kultury. Pavel v této souvislosti varoval, že se klíčové otázky bezpečnosti a zahraniční politiky staly rukojmím osobních ambicí jednoho člena kabinetu. Takový styl komunikace přesouvá politickou debatu z věcné roviny do sféry otevřených výhrůžek.
Zveřejněná korespondence odhaluje snahu vynutit si jmenování Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí prostřednictvím ultimát a hrozeb mezinárodní ostudou. Ministr Macinka podmiňuje prezidentův budoucí „klid“ okamžitým ústupkem a varuje před důsledky, které mají hlavu státu překvapit během ministrovy cesty do Bruselu.
Tyto SMS zprávy, zasílané v pozdních nočních hodinách přes poradce Petra Koláře, postrádají podle Hradu parametry standardního ústavního dialogu. Macinka sám ve svých textech uvádí, že je plně odhodlán k maximalistickým krokům a k boji až do posledního možného detailu. Namísto hledání politického kompromisu tak ministr zvolil cestu silového nátlaku na nezávislé rozhodování prezidenta.
Využívání vojenské pomoci Ukrajině jako páky při vyjednávání o personálním složení vlády představuje v kontextu Macinkova postupu další rozměr. Ministr ve svých zprávách přímo spojuje osud dodávek letounů L-159 s prezidentovou ochotou ke smíru a jmenování Turka do funkce.
Naznačuje přitom, že by mohl v zahraničí šířit vlastní interpretaci důvodů, proč tato pomoc údajně vázne. Pokud je bezpečnost státu využívána k vyřizování osobních animozit, přestává jít o běžnou politiku a začíná jít o ohrožení strategických zájmů země.
Selekce novinářů na tiskových konferencích ministerstva zahraničí dále dokresluje atmosféru nátlaku a uzavřenosti. Ministr Macinka zakázal přístup reportérům Deníku N, což ironicky komentoval slovy o tom, jak jsou „hrozní“ a dříve zdůvodnil podáním trestního oznámení na redakci.
Tento přístup k nepohodlným médiím, podpořený znemožněním akreditace pro vybrané tituly, brání svobodné veřejné kontrole výkonu vládní moci. Omezování přístupu k informacím na základě osobních antipatií je v přímém rozporu s principy transparentního výkonu veřejné funkce. Vytváření informačních bariér tak zapadá do celkového rámce praktik, které jsou naprosto nepřijatelné v demokratické zemi.
Zatímco Macinka kritizuje prezidenta za to, že se údajně stále cítí být vojákem, jeho vlastní metody vykazují prvky, které do standardní politiky nepatří. Namísto respektování ústavních mantinelů volí ministr strategii zastrašování a vyhrožování osobní pomstou. Pokud tedy podle něj Pavel nechápe, že už není vojákem, pak by měl Macinka pochopit, že není mafiánem, ale šéfem diplomacie.
Prezident Pavel na tuto situaci reagoval předáním věci policii a právníkům k posouzení, zda nebyly naplněny znaky trestného činu vydírání. Celá kauza ukazuje na rozpad elementární politické kultury, kde se nátlak stává otevřeným pracovním nástrojem k dosažení osobních cílů. Snaha vynutit si podpis hlavy státu pod hrozbou „maximalistických kroků“ vyvolává otázku, zda je takový styl práce slučitelný s rolí ministra zahraničí.
Francouzská vláda ostře reagovala na prohlášení generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který zpochybnil schopnost Evropy bránit se bez americké podpory. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot vzkázal šéfovi Aliance, že Evropané se mohou a musí postarat o vlastní bezpečnost. Podle Barrota je posílení evropského pilíře NATO nezbytností, se kterou souhlasí i samotné Spojené státy.
Zdroj: Libor Novák