Olomoučtí kriminalisté mají napilno. Za dva dny vyjížděli ke dvěma vraždám

Druhým případem vraždy ve dvou dnech se zabývají kriminalisté v Olomouckém kraji. Nově vyšetřují podezřelou smrt muže v Přerově. Policisté již zadrželi podezřelého.
Policie v pátek po deváté hodině informovala, že olomoučtí krajští kriminalisté se zabývají úmrtím třiapadesátiletého muže v Přerově. "V této věci zadrželi muže, se kterým provádí úkony trestního řízení," uvedli strážci zákona na síti X.
Případ je prověřován pro podezření z vraždy. "Podrobnosti k případu sdělíme, jakmile to bude možné," dodali policisté.
Krajská kriminálka se už od čtvrtečního rána věnuje případu násilného úmrtí jednatřicetileté ženy v bytě v Mírově na Šumpersku. Zadržen byl šestatřicetiletý partner zemřelé. Také v tomto případě panuje podezření, že došlo k vraždě.
