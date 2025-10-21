Podezřelý se k vraždě v Zábřehu přiznal. Jde o mladistvého

Policie v úterý prozradila, za jakých okolností došlo k víkendové vraždě v Zábřehu na Šumpersku. Podezřelou osobu je v případu mladistvý, který se k napadení staršího muže přiznal. Dospělému pachateli by za tento čin hrozil až výjimečný trest. Dospělému by hrozil výjimečný trest.
Případ se začal odvíjet v neděli ráno, kdy policie o půl osmé přijala oznámení o muži bez známek života na ulici Československé armády v obci Zábřeh. Hned na místě se podařilo zjistit podezřelé okolnosti úmrtí sedmapadesátiletého muže. Byli proto přivoláni šumperští kriminalisté.
"Společně zajistili místo činu a přivolali krajské kolegy, kteří si případ převzali. Ihned rozjeli pátrání po nebezpečném pachateli. Současně nařídili u zemřelého soudní pitvu, která prokázala jejich podezření, a to, že muž zemřel násilnou smrtí," uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.
Vyšetřovatelům se díky pečlivé práci s informacemi a zajištěnými stopami podařilo za třináct hodin stanovit a zadržet podezřelou osobu. Jde o nezletilého mladíka. "Mladistvý se kriminalistům k fyzickému napadení staršího muže v noci ze soboty na neděli přiznal. Osoby se neznaly," sdělil mluvčí s tím, že s ohledem na věk útočníka není možné sdělit bližší informace.
Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí mladistvého do vazby. "Podle trestního zákoníku lze za daný skutek uložit trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest. Mladistvému hrozí poloviční sazba," dodal Hejtman.
